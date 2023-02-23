Соціологи дізнались думку громадян стосовно готовності до територіальних поступок після непростої зими.

Абсолютна більшість опитаних громадян України незмінно виступають проти будь-яких територіальних поступок у війні з Росією.

Зокрема, у лютому 87% респондентів відповіли, що жодні територіальні поступки не є припустимими. Лише 9% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій. Ще 5% не змогли відповісти. Про це свідчать результати соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного 14-22 лютого 2023 року.

Як зазначили соціологи, під час попереднього опитування, проведеного у грудні 2022 року, 85% вважали поступки неприпустимими. У цьому зв'язку дослідники пояснили, що різниця з поточним показником перебуває у межах статистичної похибки, тобто фактично змін не відбулося. Також у грудні стільки ж, скільки й зараз (8%) виступали за переговори і готові були відмовитися від певних територій.

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Соціологи уточнили, що у всіх регіонах України абсолютна більшість населення проти будь-яких територіальних поступок. Зокрема, серед жителів Сходу 82% проти поступок (готові на поступки - лише 13%), а серед жителів Півдня - 86% проти поступок (готові - лише 9%).

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зазначив, що загальна готовність до "важких компромісів" є важливим індикатором стійкості та готовності далі продовжувати боротьбу.

"Як можна бачити, українці і під кінець непростої зими зберігають згуртованість та бажання опиратися далі жорстокому агресорові. Наразі будь-який план, де українцям буде "продаватися" "мир в обмін території", приречений на провал і несприйняття суспільством", - наголосив Грушецький.

Як проводилося опитування КМІС

Опитування проведене методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Опитано 2002 респондента, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими громадянами, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року).

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.

Інші соцопитування українців - що відомо

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 85% українців назвали неприйнятними будь-які територіальні поступки Росії. При цьому у вересні 2022 року 87% респондентів вважали поступки неприпустимі. Тоді ж число опитаних громадян України, які підтримують поступки у війні на користь Росії, рекордно зменшилося до 8%.

Також, станом на 30 грудня понад 90% громадян вірили в перемогу України у війні з РФ, при цьому 40% з них впевнені, що перемога буде до літа 2023 року. Абсолютна більшість (54%) українців бачили перемогу у вигнанні російських військ з усієї території України та відновленні кордонів станом на січень 2014 року.

Нещодавно соціологи з'ясували, що за рік повномасштабного вторгнення віра у перемогу над російськими загарбниками зросла в українців з 56% до 95%. Більшість вважають, що для перемоги потрібно не менше півроку.

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