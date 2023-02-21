Більшість вважають, що для перемоги потрібно не менше півроку.

За рік повномасштабного вторгнення віра у перемогу над російськими загарбниками зросла в українців з 56% до 95%.

Про це свідчать дані комплексного дослідження, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", на тему, як війна змінила українців та Україну.

За даними дослідження, ще напередодні широкомасштабного вторгнення РФ, у січні 2022 року, 58% опитаних були впевненими у тому, що у разі нападу Україна зможе відбити агресію Росії. При цьому за перші три дні повномасштабної війни цей відсоток впевнених у перемозі України зріс до 88%, а наразі, у лютому, становить 95%.

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Більшість (63%) вважають, що для перемоги потрібно не менше півроку, або ж і більше часу.

Як заявляють соціологи, також фіксується значне зростання суспільної самооцінки. Так, станом на серпень 2022 року більшість опитаних оцінили положення України вище середнього – 4,6 (за шкалою, де 7 – найвища сходинка), що в 1,5 рази вище показника серпня 2021 року. Дві третини опитаних оцінили майбутні перспективи України на найвищому рівні.

Головна емоція, яку відчувають респонденти, думаючи про Україну – гордість. Внаслідок повномасштабного вторгнення і героїчного спротиву українського народу цей показник виріс більш ніж вдвічі – з 34% у 2021 році до 75% у 2022-му.

Відбулися зміни і в національній самоідентифікації: абсолютна більшість опитаних ідентифікує себе як громадян України (порівняно з 2021 роком показник зріс з 76% до 95%). При цьому половина ідентифікують себе європейцями (подвійний ріст за рік – з 36% до 59%).

За даними опитування, 22% українців за рік війни перейшли на постійне або часте використання української мови. Зокрема, 45% серед російсько- та двомовних почали частіше говорити українською, 18 – постійно, 17% – часто.

Згідно з останніми даними, 60% розмовляють українською мовою вдома, що є найвищим показником, починаючи з 2012 року.

Як проводилось опитування

Дослідження проводилось у три етапи: кількісне опитування методом CATI 6-7 лютого 2023 (Computer Assisted Telephone Interviewing) – 1000 респондентів, онлайн-опитування методом CAWI 10-13 лютого Computer Assisted Web Interviewing) – 600 респондентів та фокус-групове дослідження 4-5 лютого – 26 респондентів.

До опитування залучалось населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

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