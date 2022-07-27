У всіх регіонах України абсолютна більшість населення проти будь-яких територіальних поступок.

Для 84% українеців будь-які територіальні поступки неприпустимі.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

"Лише 10% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій. Порівняно з травнем настрої населення практично не змінилися. У всіх регіонах України абсолютна більшість населення проти будь-яких територіальних поступок. Навіть серед жителів сходу, який зараз зазнає інтенсивних боїв, 77% проти поступок (готові на поступки – лише 16%), а серед жителів півдня – 82% проти поступок (готові – лише 10%). Доцільно звернути увагу, що в період з травня до липня на сході з 68% до 77% стало більше тих, хто проти будь-яких поступок (в інших регіонах істотних змін не було)", - йдеться у результатах дослідження.

Водночас серед респондентів, які до 24 лютого проживали на території, які після 24 лютого була окупована, і які виїхали до території, підконтрольній уряду України, лише 17% виступають за територіальні поступки. Натомість 82% вважають, що жодних територіальних поступок не має бути.

Крім того, як показало опитування, серед російськомовних українців 76% проти територіальних поступок (підтримують – 14%). Серед російськомовних росіян також переважна більшість – 68% – виступають проти будь-яких поступок (підтримують – 19%).

Що відомо про опитування

Опитування проведено упродовж 6-20 липня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитано 2000 респондентів віком від 18 років, які живуть у всіх регіонах України (крім АР Крим) і які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.

Статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.