Наперекір темряві: як українці знаходять можливість жити та працювати в умовах постійних відключень світла

Україна вже третій місяць потерпає від атак рашистів на енергетичну інфраструктуру, і громадяни вимушені пристосовуватися до постійних відключень електрики. УНІАН дізнавався, як українці адаптуються до суворих реалій сьогодення та якими лайфхаками користуються.

Через цинічні атаки кривавих рашистів на національну енергетичну інфраструктуру ми вже понад два місяці живемо в спартанських умовах – з подачею електроенергії по кілька годин на день, а після останньої атаки деяким громадянам не пощастило перебувати без світла і по 2-3 доби, і наразі ситуація лишається складною, зокрема у столиці і низці регіонів.

Особливо жорстоко виглядають такі атаки взимку, коли на дворі мороз, в будинках холодно, а разом зі світлом зникає опалення, водопостачання та часто зв’язок. Та результат, на який так сподівалися загарбники, виявився зовсім протилежним, адже вони досі вперто не розуміють, кого намагаються зламати.

Жити і працювати в нинішніх умовах дуже важко, але винахідливі українці адаптуються і до таких суворих реалій. Вже можна зробити певні висновки та виокремити лайфхаки, які стають у нагоді багатьом співгромадянам, адже попереду ще три холодних місяці, а жорстокий ворог не збирається припиняти свої атаки.

Одним з прикладів незламності наших людей може стати мешканка Київщини Олена, яка зараз працює дистанційно і має двох дітей. Ситуація зі світлом останнім часом значно погіршилася, після останнього обстрілу електрики не було дві доби, а разом з нею – води та опалення.

"До планових відключень ми вже пристосувалися, на 16 поверх щодня піднімаємося вже без задишки. Маємо запас технічної води, але виявили, що того обсягу, який ми підготували, вистачає максимум на добу – довелося носити баклажки з бюветів, тому тепер запасаємо більше. Також тримаємо запас їжі швидкого приготування – супи, каші, пюре. В таких умовах вже не до здорового харчування. Готуємо на газовому пальнику – газу в будинку немає", - ділиться досвідом жінка.

Діти Олени відвідують школу і дитячий садок і також вже звикли до постійного зникнення світла. Працює жінка вдома, але через відключення і відсутність в цей час інтернету доводиться постійно шукати заклади, забезпечені електрикою.

"Звісно, це незручно, особливо з дітьми, але це наші реалії. Добре, що робота є, а незручності витримаємо", - каже Олена.

Як організувати побут без світла

Найскладніше під час довгих блекаутів людям, які живуть у будинках, де немає газопостачання – під час відключень електроенергії у них немає змоги приготувати чи хоча б розігріти їжу. Також часто в таких будинках зникає вода та інколи тепло. Та багато українців вирішили проблему, придбавши портативні газові плитки чи найдешевший варіант – туристичні газові пальники і, відповідно, газові балони до них. Таким чином, можна за будь-яких умов розігріти їжу чи приготувати щось просте.

Продавці швидко зметикували, що наразі користується шаленим попитом, і тепер подібні газові пристрої та балони продаються у безлічі онлайн та офлайн-магазинів і на ринках. При цьому серйозною проблемою є небезпека вибуху, які, на жаль, почастішали через необережну експлуатацію подібних приладів. Тому треба неухильно дотримуватися техніки безпеки та обирати сертифіковану продукцію у перевіреного постачальника.

Відсутність водопостачання також часто супроводжує відключення світла. Рішення тут одне – робити серйозні запаси води, як питної, так і технічної. Можна заздалегідь набрати водопровідну воду у різні великі ємкості, адже, якщо вже трапилося відключення, то доведеться шукати бювети і колонки, стояти в чергах та нести ці дорогоцінні запаси по сходах додому. І, певно, доведеться зробити не один похід для забезпечення потреб сім’ї.

З питанням забезпечення освітлення для оселі українцям, напевно, найлегше, адже тут дуже широкий асортимент рятівних товарів – від традиційних свічок до сучасних лед-ламп, гірлянд і ліхтарів, які працюють від батарейок, акумуляторів чи павербанків. Останні теж стали спасінням українців і одним із найпопулярніших товарів сьогодення. На ринку є дуже широкий вибір цих гаджетів для підзарядки телефонів, планшетів тощо. Вони відрізняються ємністю акумуляторів, потужністю, швидкістю зарядки – і, звісно, ціною залежно від цих параметрів. Та навіть найдешевші павербанки можуть дуже виручити, якщо максимально обмежити користування телефоном під час блекауту.

Піклування про готівку

Інший актуальний аспект життя у блекаути – фінансовий. Частина людей давно вже відмовилася від готівки на користь зручних карток та оплати телефонами і іншими гаджетами. Та, на жаль, відключення електрики стали на заваді нашій славетній цифровізації: тепер завжди слід мати запас готівки.

Як зазначив економічний експерт Сергій Костянтинов, у ці часи варто мати на руках запас готівки, достатній для мінімум тижневого проживання без походів до банкоматів.

"Після обстрілів енергетикам зазвичай треба до декількох діб, щоб відновити електропостачання хоча б частково. В цей час більшість банкоматів не працюватиме, а також мало де можна буде розрахуватися карткою через відсутність електрики чи мобільного зв'язку" – сказав експерт.

За його словами, навіть якщо магазини працюють на генераторах, деякі термінали для безготівкової оплати залежать від мобільного зв’язку, тому платежі часто не проходять.

"Багато POS-терміналів підключаються до мобільного інтернету через звичайні сім-картки. Всі вже стикнулися з тим, як працює мобільний інтернет та просто зв’язок без електрики, – практично ніяк. Банківська система працює стабільно, але так само багато чого залежить від банальної наявності електроенергії та зв’язку, тому поки є світло – попіклуйтеся про зняття достатньої суми коштів", - радить Костянтинов.

Дистанційна робота у блекаут

Дуже допомагає під час тривалих вимкнень електроенергії відповідальний вітчизняний бізнес, який працює та дає можливість людям зайти підзарядити свої гаджети. Після останнього масованого обстрілу рашистами енергетичної інфраструктури багато міст були знеструмлені протягом 2-3 діб, і люди вишикувалися в черги біля "пунктів незламності", заправок, магазинів і поштових відділень, де була така можливість.

Болючим питанням є забезпечення інтернетом, без якого практично неможливо працювати бізнесу та багатьом громадянам. І тут українці, які виконують роботу дистанційно, викручуються, як можуть. Звісно, багато офісів забезпечують своїм працівникам повноцінні робочі умови, та не всім так пощастило. Мобільний інтернет не може виручити у таких випадках, тому що без електрики теж працює нестабільно. Тому дистанційно працюючі українці під час аварійних чи стабілізаційних відключень часто мігрують з ноутбуками до працюючих кав’ярень та кафе, де є світло та інтернет.

Звісно, є випадки зловживань, коли власники таких закладів не дуже раді відвідувачам, що можуть годинами сидіти за ноутбуком з одним горнятком кави. Але в такому разі варто дотримуватися певних правил етикету нової реальності – віддячити власнику більшим замовленням та займати стіл хоча б не повний робочий день.

Існують також можливості налаштувати інтернет вдома навіть без електропостачання. Тут щастить людям, у яких провайдер забезпечує оптоволоконний інтернет. Також необхідно мати джерело безперебійного живлення безпосередньо для роутера в квартирі, багато хто підключає роутер до простого павербанку. На жаль, не всі провайдери забезпечують такий інтернет, а через великий попит на цей тип з’єднання у багатьох містах є великі черги на підключення.

Звісно, зараз є і обладнання, що може забезпечити живлення у квартирах і приватних будинках – зарядні станції, які можна підзарядити, коли є світло, і далі спокійно користуватися різними приладами. Але коштують вони недешево, і дозволити собі таке може далеко не кожна сім’я. Та мати на увазі таку можливість теж не завадить.

Адаптація бізнесу та освіти

Що стосується бізнесу, то зараз підприємці масово закуповують генератори, аби не залишитися зовсім без виручки. Гудіння генераторів на вулиці стало вже звичним фоном для українців, адже вони стоять біля кожної другої кав’ярні, не кажучи вже про великі магазини, ТРЦ та підприємства. І окрім можливості вести звичну діяльність, підприємці часто забезпечують інших людей теплом чи світлом.

З початку війни в Україну було завезено понад півмільйона генераторів. Експерт Костянтинов каже, що, якщо на початку відключень восени деякі підприємці ще вагалися щодо купівлі генераторів та акумуляторів, то зараз вже більшість придбала необхідне для безперебійної подачі електроенергії обладнання.

"Стало зрозуміло, що відключення з нами надовго, і все частіше вони аварійні – тобто неможливо пристосуватися до планових і підлаштувати до них свою роботу: це колосальні збитки. Для прикладу, якщо взяти кав’ярні, навіть постійні клієнти якогось закладу швидко перейдуть до постійно працюючого конкурента з генератором, так само і в інших сферах. Тому краще вкластися зараз у обладнання, понести витрати, але потім мати хоч якусь стабільну виручку", - розповідає експерт.

Пристосовуються до перебоїв з електроенергією і дитячі заклади – школи, дитсадки, різноманітні гуртки. У школах змістили розклад, щоб уроки обох змін могли проходити у світлий час доби – з 9 до 16 години. В дитячих садках використовують ліхтарі, а відповідальні та працелюбні кухарі готують дітям їжу з 4 ранку, щоб встигнути до вимкнень. Спортивні, танцювальні та інші гуртки також не припиняють заняття: ліхтарі, блютуз-колонки, тепліший одяг – і діти можуть вільно займатися.

Це є свідченням того, що наші діти не припиняють навчатися і розвиватися навіть у таких суворих умовах, і наша нація буде освіченою та всебічно розвиненою попри злочинний геноцид з боку оскаженілих росіян.

В цілому наші люди гідно та мужньо витримують усі труднощі сьогодення та не втрачають віру у наших мужніх захисників і почуття гумору. Тим самим ми робимо нікчемними плани ворога зламати нас. Наші, без перебільшення, героїчні енергетики цілодобово працюють над поверненням світла у наші домівки. Міжнародні партнери активно допомагають, виділяючи мільйонні кошти та необхідне обладнання.

Так, нам ще треба пережити, певно, не одну масовану ракетну атаку і, як наслідок, періоди триваліших блекаутів. Але слід пам’ятати, що кожен такий обстріл – це акт злості та відчаю ворога від власної неспроможності перемогти Україну. А також зменшення не нескінченного запасу ракет. Ми вистоїмо, переможемо і будемо зі світлом і теплом. І, нарешті, кожен наступний день буде ставати довшим, а ніч – коротшою, а це говорить, що незабаром весна прийде в нашу Україну.

Катерина Жирій