За його словами, Маріанна не працює в ГУР.

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що його дружина Маріанна мешкає зараз разом з ним у кабінеті.

В інтерв'ю "Радіо Свобода" Буданов пригадав, що на початку повномасштабного вторгнення на одне зі свят подарував дружині паперову квітку, зроблену зі стікерів, адже справжні квіти купити не зміг, та й "тоді було не до квітів". "Все, на що спромігся у той момент", - пригадав очільник ГУР.

Журналістка: Ви романтична людина?

Буданов: Це дружину треба питати (посміхається - УНІАН).

Журналістка: А зараз у вас є моменти, час на якісь такі прості моменти людського щастя?

Буданов: Моє щастя завжди зі мною, тому що моя дружина живе зі мною в кабінеті. 24 на 7. Раніше я йшов на роботу і повертався, а зараз...

При цьому він зауважив, що його дружина не працює в ГУР.

Що ще відомо про дружину Буданова

Як повідомляв УНІАН, дружина очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова Маріанна брала участь у першому обміні полонених під час повномасштабного вторгнення. Вона увійшла в "обмінну" групу, замість чоловіка.

Буданов вирішив їхати на перший під час повномасштабного вторгнення обмін, але через збіг обставин не зміг, і його підмінила дружина.

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