"Лагідна" мобілізація: чи матиме успіх рекрутинг для ЗСУ

У Львові вже два тижні працює перший в Україні Центр рекрутингу української армії. УНІАН дізнавався, з якою метою його відкрили, за яким принципом він функціонує, та чи багато в ньому відвідувачів.

Питання мобілізації зараз стоїть дуже гостро. Через два роки повномасштабної війни добровольців йти до війська значно поменшало, а рейди працівників ТЦК, які примусово затримували військовозобов’язаних на вулицях, дали негативний ефект. Щоб знизити градус напруги та надати можливість чоловікам самим обирати посаду та служити за спеціальністю, у владі вирішили відкрити кілька Центрів рекрутингу для ЗСУ.

Перший із таких з 12 лютого працює у Львові. Це пілотний проєкт Міноборони та Львівської міськради. Тут проводять консультації й надають всю необхідну інформацію щодо вакантних посад у війську. Надалі такі центри планують відкрити в інших великих містах.

Якщо мобілізація неминуча, то краще знати, де служити

Центр рекрутингу української армії працює у самому центрі Львова. Це такий собі "центр зайнятості", в якому можна дізнатися актуальну інформацію про вакансії у війську й обрати професію. Звернутися сюди можна, прийшовши особисто, зателефонувавши, або через уповноважену особу.

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У просторому світлому приміщенні – п'ять робочих місць. Саме тут працівники центру – рекрутери – надають кандидатам усю необхідну інформацію. Однак за півтори години перебування у центрі кореспондента УНІАН, там було не велелюдно – лише троє відвідувачів.

Серед них – 48-річний пан Василь. Чоловік прийшов сюди, аби дізнатися, чи є у війську вакансія водія, щоби служити десь ближче до дому.

"Я розумію, що рано чи пізно мене мобілізують, підходжу за усіма параметрами. Але не хочеться, щоб це була несподіванка і потім кинули кудись служити далеко від дому. Тому прийшов сюди, аби дізнатися, чи є десь у військових частинах Львова чи області вакансії", – зізнається пан Василь.

Він залишив рекрутерам заповнену анкету, тепер чекатиме на дзвінок.

Інший, 26-річний львів'янин шукає вакансію, пов'язану з технологіями. Представитися не захотів, лише сказав, що має досвід роботи в ІТ-компанії, тож хоче бути корисним у цій сфері.

"Я – офіцер запасу, закінчив військову кафедру. Але зараз маю добре оплачувану роботу, боюся, що мобілізують – і я все втрачу. Тому цікавився, чи можуть щось запропонувати, пов'язане з комп'ютерами, можливо, десь у штабі. Контакти залишив, але анкету поки не заповнюю. Хлопців мого віку охоче беруть на фронт. Тому поки чекаю", – сказав молодий чоловік.

На запитання, яку б посаду хотів обіймати у війську, зазначив: "Це може бути щось пов’язане із, наприклад, налаштуванням зв'язку, чи управлінням БПЛА".

Повістки не вручатимуть

Працівники центру зізнаються, що багато відвідувачів все ж побоюються, чи не отримають тут повістку. Тому, як правило, телефонних дзвінків більше, ніж "живих" кандидатів.

За словами рекрутерки Галини Піскорської, більшість чоловіків, які розуміють, що підпадають під мобілізацію, хочуть одразу знати, де будуть служити, а не "куди пошлють", тому йдуть до центру.

"За майже два тижні роботи у нас було 130 комунікацій, 76 відвідувачів залишили анкети. Так, багато хто побоюється, що тут можуть одразу вручити повістку. Але рекрутери не є військовослужбовцями, ми не маємо таких повноважень – вручати повістки. Також важливо, що ми не належимо до структур територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Наша робота – допомогти підібрати вакансії у Силах оборони та надавати консультації. Скажу лише, що 80% з цих потенційних кандидатів – це вмотивовані люди, які дійсно хочуть долучитись до лав Збройних сил та принести користь Україні", – розповідає рекрутерка УНІАН.

Вона зазначає, що наразі найбільше запитів щодо посад, які стосуються ІТ-технологій та операторів БПЛА. Також є вакансії кухарів, медиків, кінологів, слюсарів, електриків, тобто всі технічні, робочі спеціальності.

"Щодо того, яких професій зараз найбільше потребують ЗСУ – не дуже коректно це озвучувати назагал. Особовий склад потрібен за різними напрямками, бо люди втомлюються, отримують поранення, тож потрібна заміна. Ми вносимо в базу та опрацьовуємо кожного кандидата, але оскільки запити різні, то задовольнити всіх апріорі неможливо. Головне, щоб людина потрапила до ЗСУ на ту вакансію, де вона має відповідний досвід", – говорить пані Галина.

У центрі кажуть, що в день буває різна кількість відвідувачів, тому точної цифри назвати не можуть. При цьому, нагадують, що за день може бути більше дзвінків, а людей приходить менше.

Таких центрів стане більше

Директор департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Валентина Бартошик розповідає, що ідея створення Центру рекрутингу української армії полягала в тому, аби об'єднати зусилля усіх бригад, які сьогодні потребують людей. Тож спільно з Міноборони у Львові створили таке місце, де можна отримати будь-яку інформацію про вакансії, які на сьогодні існують у військових.

"Ми почали роботу дуже активно, бо з перших днів відкриття були люди, готові розпочати свою роботу у ЗСУ. Людина, яка відчуває потребу і бажає знайти себе у лавах української армії, може прийти в центр і отримати потрібну інформацію, враховуючи фах, навички, розуміння того, що сьогодні вона потребує іншої зайнятості, ніж має у цивільному житті. На сьогодні є багато запитів від цивільних, від колишніх військових, від чоловіків і жінок, навіть від офіцерів запасу. Вони приходять і цікавляться, чи є відповідні посади, на яких вони могли б бути корисними. Тому щодня ми отримуємо відповідні дані, заповнюємо анкети, які пропонуємо нашим бригадам для розгляду і ухвалення рішення", – розповіла Бартошик УНІАН.

За її словами, вже близько 50% анкет відвідувачів опрацьовують бригади і військові частини, а три десятки людей вже визначились з посадами і проходять процедуру оформлення.

"В Центрі працюють рекрутери. Це цивільні люди, які мають певний досвід, знання в цій галузі. Задача рекрутера – надати інформацію, зрозуміти мотивацію конкретної людини долучитися до війська (це, до речі, найважливіше в цій роботі), і запропонувати ті варіанти, які наявні сьогодні у військових частинах чи бригадах. Ми також використовуємо пошукові сайти. Коли кандидат ідеально підходить для тієї чи іншої посади, ми контактуємо з бригадами чи військовими частинами, залежно, хто кого на яку посаду шукає, і вже на місці кандидат спілкується з роботодавцем", – пояснює процес роботи чиновниця.

Вона зізнається, що наразі у Львові рекрутери лише напрацьовують алгоритм роботи, оскільки є першими в Україні. Згодом такі центри мають з'явитися у кожному районі міста, щоб у людей був максимальний доступ до інформації.

За даними Міноборони, наступними містами, де з'являться такі центри, стануть Запоріжжя, Дніпро, Одеса, Київ та Полтава.

Потрапляння до ТЦК неминуче

На думку керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, невелика кількість відвідувачів центру у Львові може свідчити про те, що військовозобов’язані все ж таки бояться, що дані про них потраплять до ТЦК.

"Дійсно, побоювання є. Люди бояться навіть на стадії заповнення анкет, бо думають, що потім ця інформація (і є певні ризики) може потрапити до ТЦК. Вони хочуть обрати підрозділ, де воліли б служити, але може статися так, що у ТЦК, отримавши дані, не зважають, хто який підрозділ обирає, і відправляють туди, куди вважають за потрібне. Тому перше, що потрібно, це, безумовно, довіра. Тобто, максимально позитивні приклади, історії людей, які цим центром скористалися. Аби вони поділилися своїм досвідом, як вони пройшли і проходять службу у тих підрозділах, які обрали через Центр рекрутингу. Думаю, незабаром це буде зроблено", – вважає Мусієнко.

Він зазначає, що Міноборони зацікавлене, аби ця довіра була і цей механізм запрацював. Проте ще важливо – збільшувати кількість таких центрів по Україні.

"Візуально центри рекрутингу відрізняються від того, що можна побачити у наших ТЦК. Приваблює навіть сама "картинка". Але не слід забувати, що після рекрутингу треба проходити ВЛК і мати справу фактично з тими місцями, куди ти можеш потрапити після ТЦК", – сказав Мусієнко.

За його словами, наразі потрібно проводити потужну інформаційну кампанію з приводу того, як працюють такі центри, які там умови та що вони передбачають. А також не допускати, щоб на стадії рекрутингу втручався ТЦК, який завадить обрати той підрозділ, який хочеш. Якщо цього вдасться уникнути, то кампанія з рекрутингу матиме успіх.

Мирослава Бзікадзе