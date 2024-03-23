Якщо за результатами медичного огляда їх визнають придатними, ці військовозобов'язаніі підуть до бойових підрозділів та бригад.

Народний депутат України Федір Веніславський заявив в ефірі телемарафону, що обмежено придатні до служби військовозобов'язані повторно пройдуть медичний огляд. Згідно з новим законом, після цього їх визнають придатними або непридатними.

"Коли ми наведемо лад і чітко визначимо, хто придатний, а хто непридатний, вони можуть бути мобілізовані, якщо будуть придатними, і зможуть поповнити вакантні місця в бойових підрозділах і бригадах", - сказав Веніславський.

Зазначимо, що "обмежено придатні" мають пройти повторний медогляд протягом дев’яти місяців, відповідно до законопроекту про забезпечення прав військовослужбовців і поліцейських на соціальний захист.

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Мобілізація в Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого український парламент ухвалив у першому читанні новий законопроект про мобілізацію. До цього надійшло 4195 поправок, які все ще розглядають.

9 березня Веніславський заявляв, що вже розглянуто 16 блоків правок до законопроекту про мобілізацію і залишились лише деякі аспекти. Тоді він анонсував, що у найближчі тижні парламентарі отримають порівняльну таблицю.

21 березня Рада прийняла закон, який скасовує поняття "обмежено придатний". Того ж дня Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки Одещини повідомив, що 16-17-річні юнаки мають стати на військовий облік.

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