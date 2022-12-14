Там заявили, що відновлення України потрібне для запобігання переростанню цієї кризи в голод і злидні для мільйонів українців.

Масштаби руйнувань, які спричинила війна в Україні, вимагають потужної міжнародної підтримки, що виходить далеко за межі гуманітарної допомоги.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Гутерріш підкреслив, що серйозні руйнування житлових будинків та критичної інфраструктури потребуватимуть років на відновлення.

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"Війна в Україні – це невпинний гуманітарний кошмар… І зі зниженням температури стає все гірше", - зазначив він, додавши, що 400 генераторів було роздано об’єктам критичної інфраструктури України.

"Ще тисячі закуповуються або вже відправлені в Україну з-за кордону. Але все це – крапля в морі", - зазначив він.

За словами Гутеррріша, масштаби руйнувань по всій країні потребують потужної підтримки з боку міжнародного співтовариства, що виходить далеко за рамки гуманітарної допомоги.

"Ми повинні інвестувати у відновлення та реконструкцію України, щоб запобігти переростанню цієї кризи в бідність, голод і злидні для мільйонів українців.І ми повинні працювати разом, щоб створити умови для встановлення миру відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй та міжнародного права", - підсумував він.

Українські біженці в ЄС

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, близько 4,5 млн українських біженців в даний час зареєстровані за різними схемами захисту в країнах Європи.

Також у країнах Східної Європи готуються прийняти нову хвилю біженців через зимові холоди та атаку росіян на об'єкти енергетики. За прогнозами ВООЗ, через цю причину з України можуть виїхати ще 2-3 млн осіб.

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