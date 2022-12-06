Грошова допомога надається у розмірі 2200 гривень на кожного члена родини впродовж 3 місяців.

Українці можуть отримати по 6 тисяч 660 гривень. Допомогу надає американська благодійна організація HIAS.

Як повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, розраховувати на допомогу може тільки певна категорія українців - постраждалі від військових дій в Броварах, Бучі, Ірпені та інших населених пунктах Київської та Харківської областей.

"Звернутися по фінансову допомогу можуть не тільки люди, які втратили житло та засоби до існування внаслідок воєнних дій на зазначених територіях, але й вразливі родини ВПО із цих областей. Також допомогу можуть отримати особи з інвалідністю, члени неповних сімей тощо", - йдеться у повідомленні.

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Хто саме має право на гроші від HIAS: детальне пояснення

Родини ВПО, які перемістилися протягом останніх 30 днів,

Постраждалі від раптових обстрілів домогосподарства та родини, яки втратили члена сім'ї, засоби до існування внаслідок воєнних дій,

ВПО або ті, хто перемістився понад 30 днів тому, які мають дохід менший ніж 5 тисяч 400 гривень на особу (за останні 3 місяці) та відповідають хоча б одному з критеріїв вразливості (мають двох чи більше дітей, у родині є особи з інвалідністю, є вагітні або жінки з дітьми до 2 років, у родині є люди похилого віку, яким понад 55 років).

Також у Мінреінтеграції пояснили, що грошова допомога надається у розмірі 2200 гривень на кожного члена родини впродовж 3 місяців.

Де оформити грошову допомогу:

У Київській області допомогу можна оформити в місті Бровари (вул. Незалежності, 5) з понеділка по п'ятницю.

У Харківській області - в місті Чугуїв (вул.Гвардійська, 20 - приміщення школи №1) по буднях.

Допомога переселенцям

Як вже повідомляв УНІАН, з 1 жовтня переселенцям надали можливість отримувати соцпослуги по-новому. Мінсоцполітики запровадило в усіх регіонах України єдину інформаційну систему соціальної сфери( ЄІСС), завдяки якій внутрішньо переміщені особи (ВПО) зможуть отримувати соціальні послуги за місцем перебування.

Нещодавно також стало відомо, що в Одеській області переселенці зможуть отримати від ООН гроші та непродовольчі товари.

Також у Мінсоцполітики розказали, що внутрішньо переміщені особи можуть втратити щомісячні виплати, якщо перевірка встановить, що вони не перебувають за місцем реєстрації та вони не з’являться у 10-денний термін після перевірки для підтвердження своєї присутності.

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