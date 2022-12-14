Ворожі наступи відбито на Харківщині, Луганщині та Донеччині.

За добу українські військові відбили атаки російських загарбників в районах 14 населених пунктів на Харківщині, Луганщині та Донеччині. Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області, Новоселівське, Червонопопівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині", - йдеться у повідомленні.

Крім того, відбито ворожі наступні у районах населених пунктів Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Невельське, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області.

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