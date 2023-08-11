Дроноводство. Навіщо маленьким українцям новий предмет у школі

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий днями повідомив, що в українських школярів може з’явитися новий предмет – їх навчатимуть керувати дронами. УНІАН дізнавався, чи реально навчити цьому дітей, наскільки це доцільно, та чи дійсно з цього може бути користь.

На початку серпня міністр освіти і науки України Оксен Лісовий на своїй сторінці у Facebook проанонсував роботу над оновленням шкільної дисципліни "Захист України".

За його словами, станом на сьогодні, від учнів та учениць є запит на теми домедичної допомоги, мінної безпеки, орієнтування на місцевості та керування дронами.

Урядовець розповів, що з вересня планується запустити "пілот" проекту оновленої дисципліни, який реалізовуватиметься у школах різних областей. Передбачається, що на основі відгуків учителів та учнів, які братимуть участь у "пілоті", програма дисципліни буде фіналізована.

"Аби пілот відбувся успішно, проведемо навчання для вчителів. Для цього залучаємо до співпраці міжнародні та громадські організації, які мають досвід у навчанні дорослих. Зокрема тих спеціалістів, які готові навчати вчителів роботи із симуляторами FPV-дронів, мають спеціалізацію в топографії, домедичній допомозі та запобіганні травматизму", - написав Лісовий.

Чи є в цьому потреба?

Сучасна російсько-українська війна – технологічна. Останнім часом її навіть називають "війною дронів". Збільшення кількості БПЛА – одне з питань, над яким останнім часом потужно працюють Сили оборони України.

"Щодня це – одне з ключових питань, яке розглядає командування на всіх нарадах", - зазначив в ефірі телемарафону речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.

За його словами, в ЗСУ працюють спеціальні розрахунки, які знищують російські дрони-камікадзе: "Працюють протидронові сітки, працює радіоелектронна боротьба. Зараз це - посилена увага розгортання наших сил. Деталі ми не завжди можемо говорити. І робиться все для того, щоб знівелювати їхній і, навпаки, посилити наш дроновий аспект… Фактично щодня ви можете бачити, як наші FPV-дрони знищують їхню бронетехніку, зенітно-ракетні комплекси, артилерійськими системи й таке інше".

Пілот БПЛА з позивним "Африка" розповів УНІАН, що деякі українські "дроноводи" за кілька місяців можуть знищити понад 50 одиниць ворожої бронетехніки. А загалом підрозділ щодня знищує до десятка техніки росіян.

"Але з кожним днем важче. Ворог вчиться, добре ховається, добре маскується… Раніше техніку можна було вирахувати за "накатами", слідами на полях. Зараз вони їх почали "затирати". Торік росіяни дуже недбало воювали, але підвищили свій рівень", - зазначає він.

Крім того, за словами пілота БПЛА, важливим є не лише навчання операторів дронів, а робота над безпосереднім поповненням парку БПЛА.

"Дрони потрібні всім. Для піхоти, розвідки, арти вони як повітря. Але життя "Мавіка" – 10 вильотів, і треба купувати новий. Літає низько, легко збити. Напевно, зараз у кожній бригаді є свої "Сікорські", які роблять коптери… Але такі волонтерські майстерні не можуть налагодити масового серійного випуску, щоб забезпечити всіх", - каже він.

"Африка" впевнений, що війна майбутнього – війна дронів: "Так, РСЗВ, арта – шикарна річ. Але з дроном ти чітко бачиш ціль, виявляєш ціль. Наприклад, узимку "пташкою" з тепловізором видно будь-яку броню, як ти її не маскуй".

Схожі думки й у аеророзвідника, інструктора Ігоря Луценка, за словами якого, ідея міністра освіти і науки може стати для маленьких українців "вікном у сферу дронів". Тобто мова може йти не стільки про те, щоб навчити школярів вправлятися з БПЛА, скільки взагалі зацікавити темою. "У те, що на базі школи прищепити любов до дронів хтось зможе, я абсолютно не вірю… Це нереально. Але основні якісь речі, теоретично, можна буде показати", - сказав Луценко.

Не навчити, але зацікавити

На його переконання це навряд могло б стати "якоюсь реальною освітою, яка дійсно дасть якісь скіли, які десь потім застосовуються": "Школа – це не те місце, де відбувається якийсь технологічний, інтелектуальний та інший прогрес. Школа направлена на інше – на відтворення того, що вже є… Хлопці й дівчата спробують це, і якийсь невеликий відсоток з них зрозуміє, що їм це цікаво, і далі почне розвиватися", - зазначив інструктор.

Для цього, на його думку, безпосередньо в школах можна було б створити формати, близькі до кіберспорту. Мова про польоти на симуляторах, виконання якихось ігрових завдань, якісь змагання і так далі.

"По суті, якщо казати безпосередньо про керування дроном, виконання якихось завдань самим дроном, то це, по суті, і є кіберспорт. Управління дронами – це один з видів кіберспорту. А відсоток гравців серед дітей, здібних до того, що може згодитися у сфері дронів, набагато більший, ніж серед дорослих… Керуванням дронами, акробатика дронів дітям дійсно набагато ближча. Але від комп’ютерної гри до реальності дуже великий шлях: це тактичне мислення, це розуміння карт, розуміння взагалі простору як такого, розуміння тактики…", - зауважив інструктор.

Луценко вважає, що подальший розвиток навичок у сфері "дроноводства" міг би відбуватися поза школою. "Можливо, нехай кожна школа робить свої команди з якихось видів дроноводства. Можна влаштовувати районні та інші чемпіонати, і так далі – оце хоча б трішки дасть якийсь поштовх цим речам, щоб потім вони виходили за школу і займалися цим вже серйозно. Але якщо говорити про дрони і якесь мінімальне в них заглиблення, то набагато ефективнішою буде позашкільна освіта. Тобто це гуртки для тих, кому це цікаво, хто відчуває близькість до цієї теми", - сказав він.

Військовослужбовець-аеророзвідник переконаний, що ті, хто зацікавиться дронами в школі, опанує управління ними поза школою, наприклад, на заняттях на симуляторах, в іграх та віртуальних змаганнях.

"А далі вони підуть, можливо, складати дрони, цікавитися, як їх виробляти, як їх конструювати, модернізувати і так далі", - сказав Луценко.

Комплексний підхід

Ігор Луценко вважає, що частину пропозицій міністра освіти і науки щодо опанування школярами нових дисциплін, варто було б об’єднати з іншими предметами. Наприклад, те саме управління дронами можна поєднувати з інформатикою.

"Проте, варто розуміти: якщо людина гік, просто сама десь займається комп’ютерними іграми, вона, відповідно, зможе потенційно стати й хорошим пілотом. За певних умов. Але я сумніваюся, що школа зможе це забезпечити", - сказав інструктор.

Своєю чергою, психолог, психотерапевт Ольга Голубицька теж вважає, що, радше за все, може бути якась вікова межа, або мають бути якісь риси характеру, чи здібності у дитини, за якими варто відбирати учнів на навчання. Адже навчити керувати дронами всіх учнів навряд чи вийде.

За її словами, ідея навчати дітей управлінню дронами не є поганою, а з психологічної точки зору може бути й корисною.

"Якщо це буде подаватися як можливість володіти ситуацією, або впливати на неї – це, з психологічної точки зору, може бути досить корисним. Тому що діти будуть відчувати, що вони щось можуть. Тому, я думаю, що це можливо. Це не така складна діяльність", - розповіла вона УНІАН й додала, що зараз дуже складно проживається стан безпорадності: що ти чогось не знаєш, або на щось не можеш вплинути.

Психолог висловила думку, що оскільки Лісовий, окрім дронів, також торкнувся тем домедичної допомоги, мінної безпеки та орієнтування на місцевості, то, можливо, таке навчання буде організоване у формі якогось квесту. Але, знову ж таки, "комусь підійде домедична допомога, комусь - мінна безпека, комусь – керування дронами, комусь – орієнтування на місцевості…"

"Окрім вподобань, це ще буде корелювати з їхніми здібностями", - сказала експерт.

За її словами, у будь-якому разі ці знання для дітей будуть корисними навіть не стільки з точки зору їх застосування на практиці, скільки з точки зору самого відчуття, що вони в критичній ситуації зможуть щось зробити.

"У мене є якісь знання і вони дають відчуття внутрішньої безпеки, впливають на самооцінку, підвищують її. Я можу це. Я не безпомічний/безпомічна… Насправді це дуже добре. Головне – не намагатися дітей кудись тягнути, ставити їм за це якісь оцінки. Це не може бути примусово", - додала психолог.

Певно, в навчанні школярів "дроноводству" дійсно немає нічого поганого. Але дуже хочеться, щоб отриманні знання їм не знадобилось застосовувати на практиці, бо перемогу над ворогом все ж забезпечать ще їхні батьки.

Таня Поляковська, Влад Абрамов