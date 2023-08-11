Речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий зазначає, що останнім часом російські окупанти використовують більше ударних дронів, але ЗСУ протидіють їм.
Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо начебто потужного виробництва дронів росіянами, і чи відчувається на фронті масований приплив ворожих БПЛА.
"Вони в останні місяці стали використовувати більше дронів. В першу чергу, ударних. Але кожна дія викликає протидію. Сили оборони потужно працювали всі ці місяці над цим. Щодня це одне з ключових питань, яке розглядає командування на всіх нарадах", - сказав Череватий.
Він зауважив, що в ЗСУ потужно працюють спеціальні розрахунки, які знищують ці дрони-камікадзе.
"Працюють протидронові сітки і працює радіоелектронна боротьба. Зараз це посилена увага розгортання наших сил. Деталі ми не завжди можемо говорити. І робиться все для того, щоб знівелювати їхній і, навпаки, посилити наш дроновий аспект", - наголосив речник.
За словами Череватого, для цього українськими військами робиться дуже багато.
"Фактично щодня ви можете бачити, як наші FPV-дрони знищують їхню бронетехніку, зенітно-ракетні комплекси, артилерійськими системи та таке інше", - наголосив він.
Війна в Україні - атаки дронів
Як відомо, Росія вже багато разів під час повномасштабної війни проти України застосовувала свої дрони й безпілотники іранського виробництва. ЗСУ ефективно протидіють ворожим дронам - використовуються антидронові рушниці, є озброєні "зенітками" мобільні групи. Крім того, Україна вже отримала ловців безпілотників.
Нещодавно президент Росії Володимир Путін дав наказ щодо російських безпілотників. На зустрічі з головою державної корпорації "Ростех" Сергієм Чемезовим він розхвалив російські дрони "Ланцет" і "Куб", та заявив, що їх виробництво необхідно збільшити.