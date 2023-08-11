Він зауважує, що щодня це одне з ключових питань, яке українське командування розглядає на всіх нарадах.

Речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий зазначає, що останнім часом російські окупанти використовують більше ударних дронів, але ЗСУ протидіють їм.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо начебто потужного виробництва дронів росіянами, і чи відчувається на фронті масований приплив ворожих БПЛА.

"Вони в останні місяці стали використовувати більше дронів. В першу чергу, ударних. Але кожна дія викликає протидію. Сили оборони потужно працювали всі ці місяці над цим. Щодня це одне з ключових питань, яке розглядає командування на всіх нарадах", - сказав Череватий.

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Він зауважив, що в ЗСУ потужно працюють спеціальні розрахунки, які знищують ці дрони-камікадзе.

"Працюють протидронові сітки і працює радіоелектронна боротьба. Зараз це посилена увага розгортання наших сил. Деталі ми не завжди можемо говорити. І робиться все для того, щоб знівелювати їхній і, навпаки, посилити наш дроновий аспект", - наголосив речник.

За словами Череватого, для цього українськими військами робиться дуже багато.

"Фактично щодня ви можете бачити, як наші FPV-дрони знищують їхню бронетехніку, зенітно-ракетні комплекси, артилерійськими системи та таке інше", - наголосив він.

Війна в Україні - атаки дронів

Як відомо, Росія вже багато разів під час повномасштабної війни проти України застосовувала свої дрони й безпілотники іранського виробництва. ЗСУ ефективно протидіють ворожим дронам - використовуються антидронові рушниці, є озброєні "зенітками" мобільні групи. Крім того, Україна вже отримала ловців безпілотників.

Нещодавно президент Росії Володимир Путін дав наказ щодо російських безпілотників. На зустрічі з головою державної корпорації "Ростех" Сергієм Чемезовим він розхвалив російські дрони "Ланцет" і "Куб", та заявив, що їх виробництво необхідно збільшити.

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