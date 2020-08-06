Екс-заступник міністра охорони здоров’я Михайло Загрійчук: Кожен посмертний донор рятує три-чотири життя. Дві нирки й серце – ось, один донор врятував трьох людей

Давайте нагадаємо читачам, у чому полягають обов’язки трансплант-координаторів, чому вони взагалі потрібні?

Зауважу, що трансплант-координатор - це ключова центральна фігура у побудові та функціонуванні системи трансплантації. Так є за кордоном і має бути у нас. В обов’язки трансплант-координатора окремо взятої конкретної лікарні входить, по-перше, ведення обліку пацієнтів, які потребують трансплантації. По-друге, ведення обліку пацієнтів, які можуть бути потенційними донорами (це якщо ми говоримо про посмертне донорство). Тобто, важких пацієнтів, які знаходяться в реанімації.

Далі, трансплант-координатор бере участь в організації діагностики смерті головного мозку. Адже поки головний мозок важкого пацієнта живий, лікування продовжується. Щоб встановити, живий мозок чи ні, на певному етапі потрібна діагностика смерті мозку, регламентована наказом №821 Міністерства охорони здоров’я України.

Також трансплант-координатор розмовляє з родичами потенційних донорів. Нагадаю, що згідно з законодавством, померла людина може бути донором органів, якщо найближчі родичі погодилися на вилучення його органів. Цю згоду повинен отримувати від родичів обов’язково трансплант-координатор, який є штатним співробітником клініки, в якій знаходиться пацієнт.

Далі, чи не найважливіша функція трансплант-координаторів – популяризація трансплантації, виступи, інтерв’ю в ЗМІ тощо. Населення має не боятися, а розуміти важливість трансплантації. Адже це шлях до порятунку сотень життів. Плюс, трансплант-координатор має орієнтуватися в законах, нормативно-правових та підзаконних актах.

З 1 січня 2021 року у нас має бути впроваджена Єдина державна інформаційна система трансплантації (ЄДІСТ). Це велика комп’ютерна система, яка буде координувати пошук донора та реципієнта, їхню сумісність. Роботу з цією системою буде здійснювати трансплант-координатор.

ЄДІСТ запрацює тільки з 2021, але трансплант-координатори вже десь працюють?

Так, на сьогодні трансплант-координатори вже працюють, керуючись Законом України «Про трансплантацію», положенням про трансплант-координатора. На жаль, їхня кількість дуже мала, менше одного відсотка від загальної потреби.

Ви повідомили в фейсбуці, що онлайн-курси з трансплант-координації стартують з 5 жовтня на базі НМУ ім. О.О. Богомольця. Як було ухвалене рішення про потребу цього навчання?

Для розбудови системи трансплантації потрібно досить багато трансплант-координаторів. Щоб особа мала право виконувати обов’язки трансплант-координатора, затверджене положення МОЗ про трансплант-координатора вимагає пройти курси інформації та стажування з трансплант-координації. Керуючись цією вимогою, були створені ці курси. Між іншим, це не перші, а вже треті курси. Такі курси є в НМАПО імені П.Л. Шупика, є в Запоріжжі, а зараз такі курси створюємо на базі Богомольця.

Чи кожен медик може стати трансплант-координатором, прослухавши курс? Чи потрібно мати певний досвід?

Положення про трансплант-координатора вимагає наявність вищої медичної освіти. Крапка. Тобто, спеціалізація, досвід - не обов’язкові. Але це мають бути обов’язково лікарі з вищою медичною освітою. У світі також бувають інші схеми, коли не обов’язково мати вищу освіту.

Хто буде викладати на цих курсах, вже працюючі трансплант-координатори?

Прізвища оприлюднимо пізніше, зараз це питання обговорюється. Але це будуть юристи, які точно володіють нормативно-правовою базою, лікарі, які виконують трансплантації. Це будуть також чинні трансплант-координатори - вітчизняні і закордонні. Зокрема, викладачами на курсах будуть наші громадяни, які понад двадцять років працюють в системі трансплантації в США, в Німеччині. Курси будуть справді потужними та сучасними.

Скільки медиків слухачів планується долучати до курсу?

Насправді, є певні норми навантаження на одного викладача, які регламентуються чинним законодавством. Бо ти ж не можеш відразу навчити, скільки хотілось би. На сьогодні потреба у трансплант-координаторах величезна, забагато їх не може бути, може бути тільки замало… Будемо планувати та завантажувати курси, зважаючи на кількість заявок, а зараз попит шалений. Це ж не одноразові курси, плануємо їх зробити на постійній основі.

Коли кажете про величезну потребу в трансплант-координаторах, то, орієнтовно, про яку кількість йде мова? Тисяча осіб на країну?

Так, орієнтовно, цифра має бути така. Точно мають мати трансплант-координаторів всі опорні лікарі, яких більше ніж двісті. Але також бажано, щоб хоча б один трансплант-координатор був в будь-якій іншій лікарні в будь-якому іншому районному центрі. Адже основна задача – популяризація трансплантацій, якою має займатися, насамперед, трансплант-координатор.

Ви анонсували, що навчання буде онлайн на платформі Zoom протягом двох тижнів. Розкажіть детальніше про процес навчання, чи плануються якісь офлайн заходи?

По-перше, поясню, чому проведення такого курсу можливе на платформі Zoom. Бо передбачається теоретичне начитування лекцій. Плюс, практичні семінарські заняття, плюс, робота з психологами. Є стандартні затверджені формати. Паралельно, звичайно, будуть тести для перевірки знань в кінці курсу, живе спілкування та відпрацювання навичок.

Також ви написали, що слухачі курсу отримають 50 балів та право працювати трансплант-координатором у своєму закладі. А якщо слухач не набирає потрібні бали, які для нього є варіанти?

Якщо слухач не складає тестові завдання, зрозуміло, він не отримує сертифікат. Відповідно, не може працювати трансплант-координатором. Але далі може повторно прослухати курс, чому ні? Хоча, не думаю, що будуть такі прецеденти.

Чиїм коштом запрацює цей курс? Долучилася держава?

Станом на зараз курс буде за кошти слухачів. У нас є охочі за себе заплатити, адже це досить перспективний напрямок. Якби це було державне замовлення, звичайно, було б набагато краще.

Про які суми говоримо, скільки коштує навчання на курсі?

Близько чотирьох тисяч гривень.

Ви зазначили, що саме останні успіхи в трансплантації спричинили велике бажання багатьох медичних установ розвивати цей напрямок. Що слід вважати найбільшими успіхами вітчизняної трансплантації останнім часом?

Треба розмову вести у двох ракурсах. Перший - це, коли ми розглядаємо трансплантацію, як окремий випадок та хірургічну операцію. Тут нагадаю, що наприкінці минулого року в Ковелі вперше за п’ятнадцять років було виконано трансплантацію серця від посмертного донора. Далі цей успіх був повторений у Львові, в Києві. Це посмертна донація органів, яка не спостерігалася останні десять-п’ятнадцять років. Тому це дійсно успіх в розрізі конкретного випадку та конкретної долі. Адже кожен донор рятує три-чотири життя. Дві нирки й серце – ось, один донор врятував трьох людей. Не вилікував, а саме врятував!

Другий ракурс – це говорити про трансплантацію, як систему. Тут мова йде про наявність усіх видів трансплантації в країні та задоволення потреби всіх чи хоча б половини пацієнтів, які у нас є. В цьому напрямку в країні робота поки що йде. Однак нині Міністерство декларує та робить дуже гарні кроки в цьому напрямку. І через два-три роки у нас може з’явитися система трансплантації.

Ірина Шевченко