Він закликав українців зберігати спокій щодо цього питання.

Очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров спростував заяву члена комітету Верховної Ради з питань нацоборони Федора Веніславського про те, що у майбутньому повістки можуть з'явитись у додатку "Дії".

Він написав у Telegram, що подібної послуги немає навіть у планах. Міністр закликав українців зберігати спокій.

"Коли в інтернеті знову пишуть, що повістки будуть у "Дії". Послуги немає ані в розробці, ані в планах. Зберігайте спокій, всім гарного дня", - йдеться у повідомленні.

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Обговорення щодо роздачі повісток у "Дії" та через месенджери

Раніше Федоров вже заявляв, що в Україні точно не будуть використовувати "Дію", щоб відправляти повістки. Керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік також наголошував, що політична позиція така, що "Дія" - це не сервіс роздачі повісток.

Попри це представник президента в Раді Федір Веніславський вже вкотре порушує це питання. Наприкінці березня він повідомляв, що у Верховній Раді розглядають можливість вручення повісток чоловікам за допомогою месенджерів, хоча проекту закону про розсилку повісток в месенджерах поки що немає.

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