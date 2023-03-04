Він прибув до Львова і приєднався до Володимира Зеленського на конференції "Єдність за справедливість".

Україну з неоголошеним візитом відвідав генеральний прокурор США Меррік Гарланд. Він прибув до Львова, де приєднався до президента Володимира Зеленського.

Як передає CNN з посиланням на представника Міністерства юстицій, поїздку не анонсували заздалегідь з міркувань безпеки. Гарланда запросив його український колега Андрій Костін. У Мін'юсті США повідомили, що генпрокурор "провів кілька зустрічей і підтвердив нашу рішучість притягнути Росію до відповідальності за злочини, скоєні в ході її несправедливого і неспровокованого вторгнення проти її суверенного сусіда".

Нагадаємо, за останні два тижні — це вже третя поїздка високопоставленого чиновника США в Україну. На річницю повномасштабного вторгнення Київ відвідав президент Сполучених Штатів Джо Байден. А 27 лютого до столиці прибула міністр фінансів Джанет Йеллен.

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Розслідування військових злочинів Росії: остання інформація

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 3 березня заявив: "Ми збираємо максимальну підтримку для трибуналу щодо агресії Росії проти України. Для проєкту нашої резолюції, яка буде винесена на голосування в Генасамблеї ООН, щодо захисту міжнародного права. Робимо все, щоб Міжнародний кримінальний суд був успішним у покаранні російських військових злочинців. І щоб наші національні правоохоронні та судові інституції забезпечили справедливі вироки для всіх російських вбивць і катів".

Росія заздалегідь спланувала і фінансувала мережу з не менше 20 катівень. У кожному з таких центрів утримання рашисти поводилися схожим, якщо не ідентичним чином.

Правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) спільно з дослідницькою групою SITU випустили звіт, в якому підтвердили провину російських військ за удар по вокзалу в Краматорську. Рашисти вистрілили "Точкою-У" або з Донецької області, або з Харківської.

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