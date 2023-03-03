Президент наголосив, що світ має чіткий моральний обов'язок перед українськими воїнами, які зараз захищають свободу та щодня віддають життя.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна збирає максимальну підтримку для трибуналу щодо агресії Росії.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні. Глава держави зазначив, що Україна також сприяє тому, щоб робота Міжнародного кримінального суду була успішною в питання покарання російських воєнних злочинців.

"Ми збираємо максимальну підтримку для трибуналу щодо агресії Росії проти України. Для проекту нашої резолюції, яка буде винесена на голосування в Генасамблеї ООН, щодо захисту міжнародного права. Робимо все, щоб Міжнародний кримінальний суд був успішним у покаранні російських воєнних злочинців. І щоб наші національні правоохоронні та судові інституції забезпечили справедливі вироки для всіх російських убивць і катів", - зазначив президент.

Відео дня

Зеленський наголосив, що українські герої щодня віддають життя, щоб зупинити російську агресію.

"І тому світ має чіткий моральний обов’язок перед нашими воїнами, перед кожним і кожною, хто зараз у бою і хто захищає свободу. Цей обов’язок – відновити справедливість і притягти до відповідальності державу-терориста, її керівництво. І це буде", - сказав президент України.

Притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 березня, під час робочої поїздки на Львівщину Зеленський провів зустріч із генеральними прокурорами США, Іспанії, Великої Британії, Естонії, Латвії та Литви. Президент України обговорив із прокурорами держав-партнерів та міжнародних організацій притягнення Росії до відповідальності.

Зеленський зазначив, що приїзд прокурорів до України є надзвичайно важливим сигналом для українського суспільства, яке прагне справедливості.

Нагадаємо, цього тижня прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан відвідав Україну для розслідування російських ракетних і дронових атак на енергетичну та іншу інфраструктуру. У Женевських конвенціях і додаткових протоколах йдеться про те, що заборонено здійснювати атаки на об'єкти цивільної інфраструктури.

Тим часом, голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що міжнародна коаліції для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та притягнення військового та політичного керівництва Росії до відповідальності продовжить зростати.

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