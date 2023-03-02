США мають достатню кількість доказів, щоб називати власника "Групи Вагнера" Євгена Пригожина воєнним злочинцем. Про це заявив генеральний прокурор США Меррік Гарланд під час слухань в американському Сенаті.
"Можливо, це не дуже доречно говорити мені як юристу до отримання всіх доказів. Але думаю, що зараз у нас є достатньо доказів, щоб я так вважав", — заявив Гарланд.
Генпрокурор США підкреслив, що пригожинська "Група Вагнера" несе відповідальність за численні злочини проти громадян України на Донбасі, а також за незаконну відправку на фронт ув'язнених з російських в'язниць. При цьому він висловив думку, що своєю діяльністю дане угруповання завдає шкоди в тому числі і США.
На питання одного з сенаторів, чи повинні США офіційно визнати "Групу Вагнера" терористичною організацією, Гарланд зазначив, що це питання знаходиться в компетенції Державного департаменту (Міністерства закордонних справ) США.
Група Вагнера на війні в Україні
Створена Пригожиним "група Вагнера" – популярно, але помилково іменована "приватною військовою компанією" – існує з 2014 року. За визнанням самого ж олігарха, вона брала участь у війні на Донбасі з 2014 року.
Найбільшу популярність і свою репутацію безпринципних головорізів угруповання отримало в ході російської кампанії на території Сирії. Там "вагнерівці" прославилися вбивствами цивільних і ганебною поразкою при єдиній сутичці з американцями. Також "Група Вагнера" активно діє в Африці.
У 2022 році при вторгненні РФ в Україну "Група Вагнера" активно діяла з весни, але з кінця літа її роль різко зросла, коли Пригожину дозволили вербувати в свою приватну армію десятки тисяч російських зеків. Після декількох місяців важких боїв в районі Бахмута "Група Вагнера" опинилася практично повністю розгромленою українськими силами оборони.