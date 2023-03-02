Найсильніша держава планети вважає Пригожина злочинцем, що тягне за собою певні наслідки.

США мають достатню кількість доказів, щоб називати власника "Групи Вагнера" Євгена Пригожина воєнним злочинцем. Про це заявив генеральний прокурор США Меррік Гарланд під час слухань в американському Сенаті.

"Можливо, це не дуже доречно говорити мені як юристу до отримання всіх доказів. Але думаю, що зараз у нас є достатньо доказів, щоб я так вважав", — заявив Гарланд.

Генпрокурор США підкреслив, що пригожинська "Група Вагнера" несе відповідальність за численні злочини проти громадян України на Донбасі, а також за незаконну відправку на фронт ув'язнених з російських в'язниць. При цьому він висловив думку, що своєю діяльністю дане угруповання завдає шкоди в тому числі і США.

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На питання одного з сенаторів, чи повинні США офіційно визнати "Групу Вагнера" терористичною організацією, Гарланд зазначив, що це питання знаходиться в компетенції Державного департаменту (Міністерства закордонних справ) США.

Група Вагнера на війні в Україні

Створена Пригожиним "група Вагнера" – популярно, але помилково іменована "приватною військовою компанією" – існує з 2014 року. За визнанням самого ж олігарха, вона брала участь у війні на Донбасі з 2014 року.

Найбільшу популярність і свою репутацію безпринципних головорізів угруповання отримало в ході російської кампанії на території Сирії. Там "вагнерівці" прославилися вбивствами цивільних і ганебною поразкою при єдиній сутичці з американцями. Також "Група Вагнера" активно діє в Африці.

У 2022 році при вторгненні РФ в Україну "Група Вагнера" активно діяла з весни, але з кінця літа її роль різко зросла, коли Пригожину дозволили вербувати в свою приватну армію десятки тисяч російських зеків. Після декількох місяців важких боїв в районі Бахмута "Група Вагнера" опинилася практично повністю розгромленою українськими силами оборони.

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