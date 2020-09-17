Хто чекає та не чекає хасидів в Україні. Що відбувалося на кордоні за шість годин до закриття КПП "Нові Яриловичі"

Цієї п’ятниці хасиди почнуть святкувати єврейський Новий рік. Ті, що встигли потрапити в Умань, - традиційно - на могилі цадика Нахмана. А тисячі інших, ймовірно, прямо на українсько-білоруському кордоні, навпроти КПП «Нові Яриловичі».

Середа, 16 вересня, близько дев’ятої ранку. На виїзді з КПП «Нові Яриловичі» снують прикордонники, багато поліції та нацгвардії. Навпроти пункту пропуску, в нейтральній зоні перед українським кордоном, застрягли понад тисяча хасидів. Близько сотні з них - неповнолітні.

«Ми з ними постійно спілкуємося. Вони акцентують, що хочуть відсвяткувати своє свято. Але ми виконуємо законні дії уряду і на тому стоїмо. Конфліктів з ними немає», - зазначає начальник штабу Чернігівського прикордонного загону Олександр Павлик.

Щоб не допустити прориву, понад триста силовиків тримають кордон. Контролювати ситуацію прикордонникам допомагають поліція та Нацгвардія. У випадку спроби масового прориву, вони готові викликати резервні сили та блокувати дорогу військовими транспортними засобами.

«А якщо паломники масово розбіжаться лісом?», - питаємо.

«Ми і до цього готові, ситуація повністю контрольована, агресивних хасидів взагалі немає», - відповідає Павлик.

Готові святкувати посеред дороги

Поки розмовляємо з прикордонником, в наш бік наближаються двоє чоловіків. Андрій та Сергій - перевізники, які вже п'ятнадцять років возять хасидів в Умань. Зізнаються, що третій день, фактично, живуть на пункті пропуску. Бо готові в будь-який момент забирати людей.

Андрій розповідає, що днями встиг відправити в нейтральну зону п’ять порожніх автобусів. Щоб хтось з паломників міг там відпочити. Готовий відправити ще додатковий транспорт, але тепер не пускають.

«Мені шкода людей, вони ж там на асфальті сплять. І наші водії з цих автобусів, які зараз в нейтральній зоні, також вже не витримують. Один водій розлютися, кинув ключі і повернувся в Умань», - нарікає чоловік.

Його напарник Сергій сам народився в Умані. Жив поруч з могилою цадика Нахмана, куди прагнуть потрапити ортодоксальні євреї для святкування Рош-га-Шана (юдейського нового року).

«Могила, правда, свята. У моєї сестри дітей не було, їздила по лікарнях. Потім за рекомендацією мого друга-хасида молилася біля могили, зараз у неї двоє дітей», - з посмішкою каже він.

Нині чоловік товаришує з багатьма хасидами, вивчив іврит, багато разів бував в Ізраїлі. На наше прохання Сергій зв'язується зі своїм другом, хасидом, на ім’я Іцхак Мойша, який саме перебуває в нейтральній зоні між Білоруссю та Україною. Разом з ним там знаходяться семеро дітей - його власні та племінники. В Умань Іцхак приїздить останні тридцять років.

Розмовляють на івриті, Сергій перекладає. За словами Іцхака, вночі холодно, люди сплять, де доведеться (на підлозі на заправці, на землі). Просить дозволити в’їзд.

«Вони хочуть помолитися в Умані - це все», - перекладає Сергій.

Зворотного квитка в Іцхака немає: «От приїду в Умань, і там куплю». Можна припустити, що це типова ситуація серед паломників.

Прориватися силою, за словами хасида, вони не будуть. Якщо не дочекаються офіційного дозволу на пропуск, святкуватимуть в умовах, що склалися.

«Прямо посеред дороги?», - просимо Сергія перепитати товариша.

«Як-то воно буде», - відповідає Іцхак.

Чоловік дякує білоруській стороні за добре ставлення до хасидів та висловлює сподівання на таке ж ставлення України.

Відомо, що білоруський Червоний хрест надав хасидам питну воду, ковдри, намети для ночівлі дітей. Українські єврейські організації також доставляють їм кошерну їжу та питну воду. В ніч на 16 серпня проїхало два таких гуманітарних буси. Третій під’їхав на КПП близько десятої ранку. Білий мікроавтобус, догори навантажений картонними ящиками з молоком, цукром, відрами з яйцями. В салоні в пакетах - одяг.

Через деякий час українська сторона пропускає автомобіль. А ще через деякий… мікроавтобус повертається за територію пункту пропуску не розвантаженим.

«Наші пустили, а білоруси не пускають. А в мене тут понад п’ять тисяч яєць, молоко. Все псується. Там стільки людей, і всі голодні», - нарікає водій транспорту.

Як пояснили УНІАН в прикордонній службі, гуманітарні вантажі розвантажуються в наметах на території Білорусі без перетину державного кордону, щоб запобігти хаосу в натовпі. Простими словами: щоб кошерною їжею змогли поласувати всі, а не тільки ті, хто встиг щось схопити. Це рішення було ухвалене в тому числі равином.

«До цього випадку буси пропускали на територію Білорусі до наметів, там розвантажували. Але на цей момент Республіка Білорусь заявила, що такий пропуск не здійснюється. Причини точно не можу коментувати, будемо уточнювати у колег. Ми вивчаємо питання», - відмітив начальник штабу Олександр Павлик.

Як нині працює пункт пропуску «Нові Яриловичі»

Оскільки хасиди перебувають на проїжджій частині навпроти пункту пропуску, рух транспортних засобів та громадян тут обмежили. Прикордонники проводять роз'яснювальну роботу та перенаправляють пасажирський транспорт на інші пункти пропуску (поруч «Славутич» та «Сеньківка», там хасидів немає). Пішого переходу на пункті нині немає.

Законно рухаються тільки водії вантажних засобів на транзитних умовах. Бо українським прикордонникам вдалося домовитися з колегами з Білорусі та з равинами паломників щодо пропуску вантажівок.

В ніч на 16 вересня з Республіки Білорусь в Україну вдалося направити 52 вантажні засоби. А з України в Білорусь – 31.

Далекобійники коментують ситуацію дуже по-різному: «Я двадцять годин провів тут… Це все неправильно якось, немає заважати іншим людям», «пускати чи не пускати їх – не знаю, на це питання має уряд відповісти», «та вони де сплять, там і справляють нужду… навіщо пускати».

«Нам далекобійники своє обурення не висловлюють, але зрозуміло, певне напруження є. Тим більше є проблемні питання, коли перевозять товари, які швидко псуються (свіжина чи риба)», - додає прикордонник Олександр Павлик.

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16 вересня близько третьої години дня Кабмін закрив КПП «Нові Яриловичі». Ці заходи впроваджено через карантинні обмеження. Навпроти пункту пропуску понад тисяча хасидів не полишають надії потрапити в Україну. Крім того, МЗС констатує, що, попри надані українською стороною неодноразові роз’яснення про обмеження в’їзду іноземців на територію України, паломники продовжують прибувати на українсько-білоруську ділянку державного кордону.

Ірина Петренко

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