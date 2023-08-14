Українські дипломати назвали міжнародні акти, які порушили російські загарбники.

Росія грубо порушила міжнародне право, коли здійснила провокацію проти турецького суховантажа "Сукру Окан", що прямував до українського порту. Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства закордонних справ України.

Так, дипломатичне відомство "рішуче засуджує провокативні дії" країни-агресора, які мали місце напередодні в Чорному морі. МЗС зазначило, що росіяни зокрема "грубо порушили" Статут ООН, Конвенцію ООН з морського права та інші норми міжнародного права.

"Такі дії стали черговим прикладом цілеспрямованої політики Росії щодо створення загроз свободі навігації та безпеці торговельного мореплавства в Чорному морі. Висловлюємо підтримку та солідарність із Туреччиною як нашим стратегічним партнером та закликаємо міжнародну спільноту вжити рішучих заходів задля унеможливлення дій РФ, які перешкоджають мирному проходженню суден в Чорному морі", – йдеться у заяві.

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В МЗС наголосили, що Росію слід позбавити можливості блокувати судноплавство в Чорному морі, зокрема торгові маршрути до українських морських портів. Також відомство закликало країни-партнери докласти зусиль для відновлення роботи зернового коридору.

Інцидент із суховантежем "Сукру Окан"

Напередодні з’явилася інформація від Міноборони РФ, що вранці 13 серпня російський військовий корабель відкрив "попереджувальний вогонь" по турецькому суховантажу "Сукра Окан", який прямував у порт Ізмаїла та відмовився виконувати вимогу російських окупантів щодо примусової зупинки та огляду вантажу. Крім того, росіяни нібито висадили десант на судно для примусової перевірки вантажу.

Спікер Сил оборони "Півдня" Наталія Гуменюк заявила, що ЗСУ не мають підтвердження того, що російські військові дійсно відкрили вогонь по суховантажному судну "Сукра Окан".

У свою чергу радник голови ОП Михайло Подоляк назвав інцидент "спробою запровадження каперського права" та закликав до юридичної фіксації події.

Волонтерський проект InformNapalm на основі свідчень моряків з іншого судна, що були свідками інциденту, звинуватив росіян у брехні. За словами свідків, росіяни не відкривали вогонь і не проводили огляд суховантажу, оскільки екіпаж не підкорився вимогам застопорити хід і взяв курс до територіальних вод Туреччини. Все обмежилося погрозами окупантів в радіоефірі.

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