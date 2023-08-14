Росія намагається заблокувати морські перевезення в українські порти без залучення своїх військово-морських сил

Росія відкрила вогонь по цивільному судну у Чорному морі, що прямувало до порту Ізмаїл в Одеській області, імовірно, з метою обмежити перевезення в українські морпорти та повністю заблокувати їх, водночас не залучаючи сили Чорноморського флоту, повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни.

Як повідомили у ISW, за інформацією російського Міноборони, 13 серпня російський сторожовий корабель "Василь Биков" силоміць зупинив і обшукав суховантажне судно, яке йшло під прапором Палау, після того, як воно не відреагувало на вимогу про огляд.

"Міноборони Росії заявило, що російські війська вели попереджувальний вогонь зі стрілецької зброї поблизу цивільного судна перед тим, як на судно приземлився вертоліт Ка-29 із групою російських військовослужбовців. У Міноборони Росії стверджували, що російський персонал провів огляд, а потім дозволив цивільному судну продовжити свій шлях до порту Ізмаїл", - зазначають в ISW.

Відео дня

Як нагадують аналітики, раніше Росія оголосила, що розглядатиме всі кораблі, які прямують до українських портів, як потенційні військові вантажоперевізники. Водночас 30 липня російська сили не зупинили три цивільні судна, що прямували до українських портів.

"Повідомлення про три цивільні кораблі, які безперешкодно пливли до України, свідчать про те, що російські сили, можливо, не можуть або не бажають примусово зупинити й обшукати нейтральні судна, і російські сили, ймовірно, провели свій перший примусовий огляд, щоб знову створити загрозу ескалації проти цивільних суден, які прямують до України", - зазначають аналітики.

Крім того, російські війська такими діями, ймовірно, намагаються підірвати довіру до тимчасових торговельних коридорів через Чорне море до українських портів, про які українські чиновники оголосили 10 серпня.

Водночас, як підкреслюють аналітики, позиція російських військово-морських сил у Чорному морі, ймовірно, є навмисно неоднозначною та має на меті обмежити цивільні морські перевезення в Україну, не вимагаючи від російських сил залучення засобів Чорноморського флоту для забезпечення морської блокади.

"Російські військові, ймовірно, менш охоче вдадуться до такої блокади Чорноморського флоту, як це було в липні, після помітних українських ударів по російських військово-морських цілях у Чорному морі та військово-морській базі Новоросійськ у Краснодарському краї на початку серпня", - зазначають у ISW.

Зупинка Росією цивільного судна в Чорному морі - що відомо

Росія 13 серпня заявила, що відкривала "попереджувальний вогонь" для зупинки іноземного суховантажу "Сукра Окан" під прапором Палау, який слідував до українського порту. У Офісі президента назвали такі дії піратством і заявили, що Україна обов'язково відповість на це.

Водночас у Об’єднаному координаційному пресцентрі Сил оборони Півдня відзначили, що заява Міноборони РФ не була підтверджена іншими офіційними джерелами.

Вас також можуть зацікавити новини: