Після своєї "перевірки" кораблю дозволили продовжити рух.

Сьогодні, 13 серпня, близько 06:40 у південно-західній частині Чорного моря військові Чорноморського флоту Росії відкрили "попереджувальний вогонь", щоб зупинити та перевірити суховантаж "Сукра Окан". Це судно під прапором Палау прямувало до українського порту Ізмаїл.

Як повідомило Міноборони країни-агресорки РФ, вогонь вівся з патрульного корабля "Василь Биков".

"На вимогу зупинки для огляду на перевезення заборонених вантажів капітан суховантажу не відреагував. Для примусової зупинки судна з російського бойового корабля було відкрито попереджувальний вогонь з автоматичної стрілецької зброї", - пишуть росіяни.

Відео дня

Після цього, вони підняли у повітря гелікоптер Ка-29 з групою російських військовослужбовців для огляду судна.

"За результатами радіопереговорів, судно застопорило хід, оглядова група висадилася на суховантажне судно. Після завершення роботи оглядової групи на борту "Сукра Окан" судно продовжило рух до порту Ізмаїл", - додали у відомстві.

Ситуація у Чорному морі

Як повідомляв УНІАН, 17 липня РФ офіційно заявила про вихід із зернової угоди. Пізніше окупанти оголосили, що топитимуть будь-які цивільні судна, які йдуть до українських портів через Чорне море, оскільки торгівельні судна нібито перевозять зброю та боєприпаси.

Згодом до портів на Дунаї, що на Одещині, пройшли три іноземних цивільних судна під завантаження. Тоді з’явилась інформація, що це – "прорив блокади".

Представник ВМС ЗСУ розповів, що те, що наразі роблять росіяни у Чорному морі, назвати повноцінною блокадою не можна.

Вас також можуть зацікавити новини: