Вони хочуть, щоб росіяни підготували для них план евакуації.

Колаборанти з окупованих територій Луганської області вимагають від російського креівництва гарантій безпеки на випадок звільнення цих територій українською армією.

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву. За їхніми даними, невелика група колаборантів хоче, щоб вище політичне керівництво Російської Федерації спланувало евакуацію та створило для них умови для подальшої інтеграції в російське суспільно-політичне життя.

План полягає у тому, щоб видати партійні квитки партії "Единая Россия" 10-15 працівникам місцевої окупаційної адміністрації.

Відео дня

Ситуація на Луганщині: останні новини

Нещодавно повідмлялося, що на окупованих територіях області у людей перевіряють мобільні телефони, а також забороняють їм спілкуватися з родичами. Крім того, загарабнки продовжують вивозити на територію Російської Федерації дітей - у 70% школярів окупованої частини області російські лікарі нібито виявили "патології".

За даними оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, командирам загарбницьких підрозділів біля Сватового, Кремінної, Рубіжного та Щастя наказали залишати за собою "випалену" землю, якщо їм доведеться відступати.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни повідомляли, що росіяни будують на південний схід від міста Хрустальний невстановлену військову інфраструктуру.

Вас також можуть зацікавити новини: