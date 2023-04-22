Також до поліції Луганщини надійшла низка повідомлень про знищення та пошкодження, внаслідок обстрілів окупаційними військами РФ.

Правоохоронці виявили двох осіб, які підозрюються у причетності до незаконних збройних формувань РФ та співпраці з російськими окупаційними військами.

Як повідомило Міністерство внутрішніх справ, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 260 Кримінального кодексу України (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Серед іншого зазначається, що до поліції Луганщини надійшло 8 повідомлень про знищення та пошкодження, внаслідок обстрілів окупаційними військами РФ, приватних будинків у містах Рубіжне, Попасна й селищах Золотарівка і Верхньокам’янка та квартир у містах Попасна і Сєвєродонецьк.

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"Також зареєстровано повідомлення про те, що військові РФ позбавили волі мешканця Щастинського району, якого помістили до СІЗО. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни). Окрім того, поліцейськими зареєстровано два повідомлення про незаконне заволодіння транспортними засобами. У місті Рубіжне та селі Сиротино невідомі особи заволоділи легковими автомобілями громадян", - йдеться в повідомленні.

Виявлення російської колаборантів в Україні

Як повідормляв УНІАН, раніше Служба безпеки України встановила особи ще 12 колаборантів, які вступили до створеного агресором "головного управління мвс рф Херсонської області". Перебуваючи в лавах російського карального органу колаборанти виконували завдання з поширення кремлівського режиму та придушення руху опору на тимчасово захопленій частині регіону.

Окрім цього, у Херсонській області правоохоронці затримали колаборантку, яка на "референдумі" разом із загарбниками примушувала жителів голосувати на користь Кремля. Людям, які не бажали підтримувати російський псевдореферендум, жінка погрожувала репресіями.

Такоє СБУ повідомила про підозру ще вісьмом колаборантам за співпрацю з окупантами на захоплених Росією територіях. Одним із зловмисників є так званий "депутат держради республіки Крим" від прокремлівської партії "Єдина Росія" Василь Рогатін.

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