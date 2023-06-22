Також повідомляється, що на Куп'янському напрямку тривають позиційні бої, але російські окупанти не можуть прорватися до міста.

На лінії Куп'янськ-Сватове українські та російські війська продовжували вести позиційні бої.

Про це йдеться у новому огляді Інституту вивчення війни (ISW). У звіті наголошується, що на Куп'янському напрямку тривають позиційні бої, але російські окупанти не можуть прорватися до міста.

Також українські війська продовжили контрнаступальні дії в районі Кремінної. В огляді наводяться дані російських воєнкорів про те, що підрозділи Центральної групи військ РФ проводять штурмові операції і відбивають контратаки українців на декількох ділянках в районі Кремінної.

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Крім того, аналітики ISW повідомили, що російські окупанти будують невідому військову інфраструктуру в окупованій Луганській області. "На опублікованих 20 червня супутникових знімках видно будівництво невстановленої військової інфраструктури на території так званої "ЛНР" на південний схід від окупованого міста Хрустальний", - повідомили експерти.

Ситуація в Луганській області

У Луганській області йдуть запеклі бої на лінії Сватове-Кремінна. Там українським силам протистоять російські кадрові військові, кадировці та бойовики "ЛНР".

Час від часу надходить інформація про те, що глибоко в тилу ворога трапляються прильоти.

А вчора в Інституті повідомили, що у районі Кремінної в останні кілька днів активізувалися бойові дії. Російські окупанти кидають на штурм українських позицій ув'язнених для виснаження ЗСУ.

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