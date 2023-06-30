Також російські окупаційні війська активно виселяють місцеве населення з квартир.

Російські загарбники посилюють репресії на окупованих територіях. Зокрема, перевіряють телефони місцевих мешканців на тимчасово окупованій території Луганської області.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву. Зазначається, що в телефонах людей окупанти копирсаються, щоб перевірити, чи ведуть вони діалоги з друзями та родичами з підконтрольних Україні територій.

"Окупанти посилюють репресивні заходи на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, на тимчасово окупованих територіях Луганщини росіяни забороняють місцевим комунікувати з друзями та родичами. Також російські окупаційні війська активно виселяють місцеве населення з власних квартир та розселяють там своїх військових", – додали в ЦНС.

Відео дня

Ситуація на окупованих територіях

У тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області росіяни збільшили кількість рейдів для перевірок місцевих жителів – шукають людей, які не взяли російський паспорт. Також повідомляється про численні випадки позбавлення волі мешканців міста та прилеглих населених пунктів.

Крім того, як заявили в Центрі нацспротиву, росіяни масово затримують дітей на окупованих територіях. Батькам погрожують позбавленням батьківських прав та депортацією неповнолітніх до Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: