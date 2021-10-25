Купити лева – просто. Чому в Україні процвітає "заборонена" торгівля екзотичними тваринами

Друге місце у світі за рівнем прибутків – після наркоторгівлі – займає ринок екзотичних тварин. І Україна – не виняток. Чому удав може звалитися комусь на голову прямо у середмісті, скільки коштує придбати крокодила або лева та як сталося, що така торгівля процвітає попри те, що в Україні заборонена?

Шимпанзе – 50 тисяч гривень, крокодил – 52 тисячі, левенятка – 65 тисяч гривень за пару, яку потім можна розводити, "екзот" каракал – понад 100 тисяч гривень… За такі суми будь-хто в Україні може стати власником унікального створіння. І список насправді значно ширший – мавпочка, єнот, павук, тигр… Пітон, наприклад, коштуватиме взагалі смішні гроші – півтори тисячі гривень. І купити можна будь-кого.

"Гроші" вирішили перевірити, чи насправді це так легко.

Вибір - широчезний і, схоже, попит чималий. Бо хоч закон про порядок торгівлі тваринами і написаний, насправді ніхто нічого не контролює.

"Неналежне утримання або нелегальний продаж або збут таких тварин, на жаль, такі правопорушення в нас практично не виявляються в країні", - розповідає "Грошам" адвокат Андрій Приходько.

Ніхто не перевіряє, де живе тварина і в яких умовах. Тож поселити її можна хоч у крихітну клітку, хоч у власну квартиру! Як, наприклад, власник крокодила на Одещині. Там плазун просто випав з балкона багатоповерхівки.

Або центр Києва. Тут гуляє собі екзотична змія.

У харківського депутата удома – африканський лев. А на Житомирщині, у звичайному міському парку, знайшли поранену рись…

Чорний ринок екзотичних тварин в Україні процвітає. Гроші шалені, а жертви не поскаржаться. Живі створіння стають просто товаром, над яким жорстоко знущаються.

Власниця реабілітаційного центру для екзотичних тварин Наталя Попова розповідає "Грошам", як до неї потрапляють екзоти, з яких до того жорстоко знущалися. Наприклад, до жінки звернулися волонтери, які знайшли левицю, що утримувалась у нелюдських умовах.

"Вона була в приватному звіринці, була в маленькій клітці, на бетонній підлозі. Не було ні тирси, нічого, на власних фекаліях. У неї був зламаний хребет, майже не ходила…", - розповідає Наталя Попова "Грошам" про левицю Яну, з якої все і почалося.

Жінка створила сторінку у фейсбук, аби зібрати кошти на вольєр. Але замість грошей посипалися тварини…

"Там ще тигр помирає, там ще лев помирає, там ведмідь…", - каже Наталя Попова.

Їх купують для забаганки, або заробітку. Утім піклуватися про них не збираються. Як ось, наприклад, сталося з левенятами.

Малюків експлуатували для платних фотосесій. Касу збирали, але годували так погано, що у них поламалися лапки. У одного дві, в іншого - три.

"Там потрібно ставити внутрішню пластину, але треба всвердлитися у кістку, а всвердлитися нема куди, тому, шо кістка, як масло. Скалічені, вони стали дуже агресивні від того болю", - розповідає "Грошам" Наталя Попова.

Також в цьому притулку живуть тигр Цезар і тигриця Клеопатра. Їх тримали у клітці розміром з 30 квадратних метрів. Розводили і продавали.

"Було шість тигрів - двоє дорослих, чотири маленьких. Їх брати ніхто не хотів, тому що вони були дуже агресивні. Їх довелося мені забирати. Інших трьох забрав один зоопарк, одного, молодого, забрав зоопарк 12 місяців", - розповідає пані Наталя "Грошам".

Власник названого приватного зоопарку під Києвом Михайло Пінчук показує "Грошам" те саме тигреня. Розповідає, що назвали його Піфагор. Каже, що спочатку тварина була запущена і голодна: "Там були дві проблеми. Тигрова хвороба - панкреатит і проблема з суглобами. Проводили терапію. Він і зараз отримує ліки, аби у нього підшлункова залоза стабілізувалася".

Найбільше боялися внутрішніх патологій, каже Михайло. Адже батьки Піфагора - брат і сестра. Ділки часто схрещують тварин, рідних по крові. А це майже завжди - каліцтво.

"Вони мають величезну кількість внутрішніх хвороб. У нас колись померла мавпочка. Ми труп обстежили, виявилося, що у неї одна легеня. Іншої взагалі нема. І таке трапляється дуже часто", - розповідає Михайло Пінчук "Грошам".

Дуже часто тварин утримують просто в нереальних умовах… "Гроші" колись розповідали про скандальний зоопарк у Покровську, що на Донеччині. Там тварин, які б мали жити у топічних умовах, тримали у страшних мізерних клітках посеред снігу. Ведмеді жили фактично у переносках! Виразки і криваві рани. І голод... Голод, аж до смерті…

"Скелет та кістки. Його намагалися врятувати ветеринари, але тварина померла", - розповідав "Грошам" зоозахисник Максим Барагін.

А живодер покарання уникнув.

"Штрафи, на жаль, в Україні низькі… Найбільший, з самими тяжкими наслідками, сягає 5 тисяч гривень. А мінімальний – 500 гривень", - розповідає "Грошам" адвокат Андрій Приходько.

Ба більше, щоб відібрати у нього тварин, зоозахисникам довелося страйкувати! І довго оббивати пороги державних служб…

Річ у тім, що навіть якщо тварину вдається визволити з рук живодерів, шлях до її спасіння ще дуже довгий. Потрібно позбавити власника права власності у суді.

Потім провести дослідження, що тварина здорова, і оформити свого роду паспорт. Відтак попросити дозволу у Міндовкілля, щоб вивести її за кордон, у природні для неї умови... Уся ця бюрократія може тягнутися рік, або й більше. І увесь цей час тварина десь має жити…

Куди дівати таких тварин? Адже вони виростають великими, стають небезпечними, на їжу треба чимало грошей? На жаль, зовсім нікуди. В Україні немає жодного державного притулку.

"У нас немає можливості для утримання екзотичних тварин. Тому що для цього потрібно створювати для них належні умови, близькі до їхніх природніх умов. Єдиний шлях - це вивезти за кордон", - розповів "Грошам" заступник міністра захисту довкілля Олександр Краснолуцький.

Залишаються лише приватні центри. Такі, про які "Гроші" розповіли вище, такі, як облаштувала Наталія Попова. Вона розповідає, що лише на лікування на місяць виходить понад 150 тисяч гривень.

А поки волонтери ледве зводять кінці з кінцями, щоб врятувати скалічених тварин, торгаші продовжують заробляти на них. Зокрема, коли "Гроші" зв’язалися з продавцями екзотів з проханням придбати пару левенят, ділки повідомили, що прайс – 2400 доларів за пару. Звичайно ніхто не питає, де та як покупець планує утримувати тварин, чи має для них належні умови. Ба більше, продавці навіть не консультують, чим їх годувати.

"У нас є закон про запобігання жорстокому поводженню з тваринами. Це не може бути невеличка клітка, де той же самий лев буде в умовах, які не типові для його життя. Не можна просто взяти, привести крокодила у квартиру. Для нього мають бути передбачені спеціальні умови", - розповідає "Грошам" Олександр Краснолуцький.

Та насправді продавців цікавить лише можливість продати свій живий товар, і що дорожче, то краще.

За неофіційними підрахунками, річний товарообіг чорного ринку екзотичних тварин сягає десятка мільярдів доларів, а то й більше. Чи можна сподіватися, що хтось буде зацікавлений у тому, щоб його побороти?

Повний сюжет про те, як в Україні процвітає торгівля екзотичними тваринами, чому держава не має можливості утримувати викинутих на вулицю екзотів і хто, врешті, ними опікується, дивіться сьогодні в новому випуску програми "Гроші" о 19:25 на телеканалі 2+2.

Леся Подинська

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