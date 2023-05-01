Тамтешні не дуже люблять говорити про "Мерседеса",

Екс-намісник Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ МП Павло Лебідь ("Мерседес") час від часу відвідував рідне село Борбин на Волині на гелікоптері, сідаючи на пасовисько, де колись випасав корів, і навіть допоміг місцевим облаштувати інфраструктуру за бюджетні кошти, йдеться у матеріалі "УП".

Однак тамтешні не дуже люблять говорити про "Мерседеса", якого досі називають "владикою", зле. Багато хто згадує про допомогу Павла, а дехто зауважує, що Лебідь все ж неправильно зробив, залишившись у Московському патріархаті.

Водночас у рідному селі Павла найпопулярнішою церквою є не УПЦ МП, а "п'ятидесятництво", зауважують журналісти.

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За словами Петра Полицяка, який знає Павла Лебедя особисто, митрополит УПЦ МП спершу навчався на офіціанта, а вже потім почав кар'єру у Московському патріархаті: "Він (Лебідь) тоді в Луцьку вчився на сейво, як його?.. На того, що в ресторані розносить. На офіціанта, да... Пішов потім вчитися на тейво, на батюшку. Попав якось".

Земляки шкодують, що Лебедя арештували, бо той зробив селянам асфальт, і кажуть, що митрополит МП у молодості був "нормальним хлопцем".

Окремо мешканці села показали журналістам садибу сестри і матері Лебедя, які, за словами іншої знайомої Павла Віри Полицяк, "хазяйнують на паях" і мають до 50 свиней, "але то ще мало".

Павло Лебідь з підозрою - що відомо

1 квітня 2023 року Лебедю вручили підозру у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі і заперечення дій агресора. Суд відправив Лебедя під домашній арешт з електронним браслетом.

Лебедь ставав постійним фігурантів скандалів. Зокрема, напередодні свого затримання погрожував журналістам палицею, коли ті запитали у нього про ставлення до російсько-української війни.

Невдовзі московський піп занив, що у його домі немає світла. Однак опубліковані в мережі кадри розкішного життя екс-намісника Лаври вказують на протилежне.

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