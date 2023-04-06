Там він відбуває запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Журналісти проекту Bihus.Info знайшли будинок, у якому під домашнім арештом перебуває одіозний митрополит УПЦ МП Павло (Паша Мерседес). Саме цей особняк екс-намісник Києво-Печерської лаври називав "невеличкою хатинкою".

Після суду з обрання міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту митрополит поскаржився журналістам, що йому ніде його відбувати.

"Невеличка хата, я її продавав - ніхто не купив. Я звідти все роздав, були ліжка, пральні машинки, холодильник, чотири ікони забрав", - заявив Павло.

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Однак журналісти знайшли цей особняк. Він виявився не таким вже "невеличким".

Журналісти з'ясували, що Паша Мерседес відбуває домашній арешт у двоповерховому особняку площею 580 кв.м, побудованому на ділянку у 40 соток. Поруч побудовано гостьовий будинок на 170 "квадратів". Є також альтанки та будинок охорони.

Митрополит Павло дійсно намагався продати будинок у 2018 році за 1 млн 300 тис. доларів. В описі тоді йшлося, що він повністю мебльований виробами італійських та англійських майстрів, а кімнати оздоблені дорогими матеріалами.

Також зазначалося, що будинок дуже теплий та затишний. Натомість митрополит переконував, що там "нема на чому спати, нема тепла і світла".

Паша Мерседес під домашнім арештом

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня митрополиту УПЦ МП Павлу вручили підозру. Його обвинувачують у расовій, національній, регіональній, релігійній дискримінації та за іншими ознаками, а також за виправдання, визнання правомірною, заперечення війни Росії проти України, вихваляння окупантів.

Шевченківський суд Києва в цей же день обрав представнику УПЦ МП запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на два місяці, а також зобов'язали носити електронний браслет.

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