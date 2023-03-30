Прихожани оточили Павла й не дали журналістам поставити питання.

Митрополит УПЦ МП Павло ("Мерседес") під час спілкування з журналістами щодо виселення монахів з Києво-Печерської лаври пригрозив їм палицею.

На опублікованому відео Telegram "Киев сейчас" Павло йде територією лаври у супроводі групи чоловіків і своєю пастви. Журналісти спробували перехопити Павла з натовпу і запитали у нього про війну в Україні, але той відмовився відповідати і пригрозив їм палицею.

На уточнення журналіста, кого Павло зібрався бити палицею, той відповів: "Тебе!". За Павла агресивно заступився один з супутників митрополита: "Своє лице знімай! Подивися на нього…"

Відео дня

На тлі жінка з натовпу прихожан МП почала кричати до представників ЗМІ, щоб ті покинули "дім божий".

В результаті група прихожан відтіснила журналістів від Павла, той пішов до храму.

Вже другий день, як представники УПЦ МП відмовляються покидати територію комплексу усупереч рішенню адміністрації заповідника розірвати з ними договір про оренду.

На території лаври зібралися прихожани УПЦ, вони не пускають комісію Мінкульту обстежити держмайно, що було у користуванні УПЦ МП. Сам Павло теж заявив, що не пускатиме комісію.

Процедура обстеження майна проходитиме три місяці. Сьогодні комісія мала оглянути два храми, проте московські попи заблокували до них входи.

Договір про оренду з УПЦ МП, укладений за часів президентства Януковича, розірвали через встановлені факти порушення користування держмайном.

Вас також можуть зацікавити новини: