Любов з "тяжкими тілесними"

В українському суспільстві, на жаль, досі існує стереотип "б’є – значить любить". Іноді б’є до смерті. Однак якщо жертва вижила, покарати злочинця не так просто. Адже іноді зламаної щелепи, інших жахливих травм та навіть удару ножем для правоохоронців не достатньо, щоб надіти кайданки на "ревнивого колишнього".

Ліза не хоче показувати обличчя. Зрощена щелепа не дає вільно говорити досі, зламаний ніс ще потребує операції… Торік навесні 17-річна дівчина сказала матері, що познайомилася з хлопцем.

"Лише за кілька місяців ми дізналися, що він одружений… Нам, скажімо так, почали натякати, що він може бути одруженим", - розповіла ТСН.Тижню мама Лізи Вікторія.

Його звали Аміл Гасимов, виходець з Азербайджану. Старший за Лізу вдвічі. Коли дівчина врешті дізналася, що він одружений та має дитину, вирішила з ним порвати.

Але наприкінці жовтня 2021 року, пізно ввечері той зателефонував. Попросив вийти на розмову./p>

"Він попросив: "Дай телефон". Я дала йому телефон, думаю, ну, що тут такого. А він побачив інстаграм і після цього все почалось…", - згадує дівчина.

Перший удар вона не пам'ятає. Прийшла до тями - щось текло з роту. В голові - дзвін.

"Потім пам’ятаю, як встаю з лавочки, починаю бігти, впала… Потім пам’ятаю – в лице ногами…", - розповідає вона ТСН.Тижню.

Сквер, в якому все це відбувалося, ідеально підходить для нападу. Вночі тут жодної людини. А єдина камера спостереження на магазині одягу неподалік, на жаль, виявилась бутафорною…

Удар ножем мав стати останнім привітом Аміла, але дівчина почула, як відкривається лезо та інстинктивно прикрилась рукою. Лезо в ній застрягло. І це врятувало дівчині життя.

"Після цього я не знаю, скільки пролежала. Прийшла до тями і пішла додому. Як дійшла – не пам’ятаю… Я не могла говорити, була зламана щелепа, не було зубів…", - згадує дівчина у розмові з ТСН.Тижнем.

Її мати Вікторія розповідає, що донька навіть не реагувала на голос. Просто лежала.

Потім буде місяць реабілітації. Шрами, зрощені переломи і рубець ножового поранення. Пальці досі майже не працюють. Здавалося б – є докази, є зізнання. Але кривдника навіть не заарештували! З моменту нападу – а це майже три місяці – він гуляв на волі, ніби нічого й не сталося.

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За цей час у поліції змінилося три слідчих. Та найгірше навіть не те, що нападник не покараний, а те, що Гасимов продовжував телефонувати своїй жертві - залякував, обіцяв розправу і насміхався.

Тим часом сплив вражаючий факт з його минулого. Гасимов вже сидів за… вбивство. А відтак його погрози почали виглядати зовсім інакше! Тут затремтить і найсміливіший не те, що неповнолітня дівчина, на захист якої правоохоронна система явно не поспішала.

Зміни почалися тільки у січні 2022 року. І якось це збіглося з чисельними запитами ТСН.Тижня до поліції усіх рівнів. Суд обирає запобіжний захід, хоча у такій ситуації - більш ніж дивний.

"Він офіційно одружений, має неповнолітню дитину, працює. Тому суд вирішив відпустити його під домашній арешт", - повідомив ТСН.Тижню слідчий слідчого відділу Маріупольського районного управління поліції Андрій Щербаков.

Правда, у реєстрі судових рішень про цей домашній арешт даних немає. Також з незрозумілих причин інформація про ножове поранення не потрапила до матеріалів слідства. За словами Андрія Щербакова, щодо удару ножем зараз проводиться перевірка, "оскільки немає повноцінного підтвердження того, що було нанесено удар ножем".

А от матір постраждалої демонструє куртку доньки, на якій чудово видно удар від ножа: "Ось він, удар від ножа, видно, що все тут в крові".

Ба більше, пізніше ТСН.Тижню у поліції сказали, що колото-різана рана руки від удару… гребінцем!

"Коли я з ним спілкувався, він казав, що це був гребінець, не ніж", - розповіли ТСН.Тижню.

Зателефонували ми й підозрюваному. Він теж запевняє, що ні про який ніж не знає: "Я не знаю. По-перше, телефоном це не говориться. По-друге, слідство ведеться, вони все знають".

Проте зустрічатися з журналістами він не бажає: "Я не особливо хочу спілкуватися, це все більше вигадана історія".

У січні Гасимов посеред міста знову кидався з кулаками – Ліза саме гуляла із матір’ю. Їм вдалося втекти.

Та це ще не все. Підозрюваному інкримінують статтю 122 – "умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження". Максимальний термін - три роки в'язниці. Але на практиці по такій статті дають умовне, розповідає ТСН.Тижню адвокат з багаторічним стажем Анатолій Пугач.

З дозволу потерпілої ми показуємо йому результати медичних досліджень.

"З приводу тих діагнозів, які зафіксовані, постають великі питання щодо достовірності їх встановлення. І основне – це юридична кваліфікація. Зламані кістки обличчя кваліфікуються, в основному, в залежності від ступеня, як тяжкі тілесні ушкодження", - каже він.

А це вже не 122, а 121 стаття – "умисне ТЯЖКЕ тілесне ушкодження". Від 5 до 8 років.

"Сторона обвинувачення, на мою думку, застосувала невірну юридичну кваліфікацію. В даному випадку, на мою думку, мала бути не 122, а 121 ККУ. Вона б - саме ця юридична кваліфікація - напряму вплинула вже на клопотання про застосування запобіжного заходу", - зазначає Анатолій Пугач.

Та слідчі нічого міняти не збираються.

І ще один нюанс, про який мало відомо пересічній людині. Саме 122 стаття відноситься до так званих злочинів приватного обвинувачення. Тобто допускається угода між потерпілим та підозрюваним. І тоді провадження анулюється.

А як Гасимов може "домовлятися", вже й так зрозуміло з його телефонних погроз потерпілій.

"Дії підозрюваного ми вже бачимо. Тобто він, шляхом погроз, залякування потерпілої, змушує її відізвати свою заяву", - каже адвокат Анатолій Пугач.

Єдиний вихід - довести, що був удар ножем та тяжкі тілесні ушкодження. Це - комплексна судово-медична експертиза. Вже після спілкування з ТСН.Тижнем Ліза та її мати подали клопотання, але в поліції їм відмовили без якихось конкретних причин.

Тож, хто кого? Мати каже - друзі Гасимова і гроші пропонували. До того ж вона справді у боргах. Коли доглядала за донькою - кинула роботу. Інколи нерви не витримують і хочеться - усе кинути.

"Я хочу спокійно жити, просто спокійно жити. Не переживати за те, що мене чи мою дитину десь приб’ють. Ось і все", - каже Вікторія ТСН.Тижню.

Наразі вони бояться виходити з дому. Живуть під акомпанемент мовчання слідства та порад знайомих, мовляв, "воно вам треба?".

Після почутого і побаченого у цій історії вражає навіть не те, що правоохоронна система традиційно буксує в темі домашнього насильства навіть після усіх спроб тут щось змінити. А те, що навіть після удару ножем неповнолітньої 17-річної дівчини оточення продовжує винуватити саму жертву. Бо б'є - значить любить. І саме тому у нас так часто люблять до смерті.

Михайло Колесніков, Олексій Осавчук