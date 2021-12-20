Понтифік зробив свою найгучнішу заяву з цього приводу.

Папа Римський, який постійно засуджує насильство щодо жінок, цього разу порівняв його із сатанізмом.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Читайте такожВ Україні на 53% виросла кількість заяв про домашнє насильство, - МВСУ розмові з чотирма особами, що мали непростий життєвий шлях, Папа нарікав, що кількість жінок, яких б'ють і які наражаються на жорстоке поводження у своїх будинках є "дуже, дуже великою".

Він також назвав домашнє насильство "майже сатанинською справою".

"Проблема в тому, що для мене це майже сатанинська справа, тому що вона використовує людину, яка не може захистити себе, яка може лише заблокувати удари. Це принизливо. Дуже принизливо", - сказав Папа Франциск.

У розмові з жінкою, на ім'я Джованна, яка втекла з дому зі своїми чотирма дітьми через жорстоке поводження, Папа додав, що жінки, які постраждали від жорстокого поводження, не втратили своєї гідності.

Він акцентував, що кількість випадків насильства щодо жінок зросла на тлі пандемії. Звертаючись до Джованни, Папа Франциск сказав:

"Ви даєте приклад опору, урок опору лихам".

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Автор: Анастасія Печенюк