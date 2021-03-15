Обман президента. Чому з очільниками держави не варто вести справи

Цій історії вже тринадцятий рік, але вона досі актуальна. Жанр до кінця не зрозумілий: чи то трагедія з елементами детективу, чи то трагікомедія з елементами абсурду. Третій президент України Віктор Ющенко, відомий поціновувач витворів мистецтва, замовив унікальну композицію з дерева майстрам Павлюкам. Вони роботу виконали. Але він досі за неї не розрахувався.

Родина народних майстрів з Івано-Франківської області – Іван і Тамара Павлюки. У 2008 році їхня авторська робота з дерева – «Замок» - міцно припала до душі тодішньому президенту України Віктору Ющенку. Припала так, що гарант, відомий своєю любов’ю до українського народного мистецтва, був готовий чимало заплатити за дерев’яний витвір, розповідають «Грошам» автори композиції. Оціночна вартість роботи на той час складала один мільйон гривень.

«Я б не сказав, що це така велика сума для такої роботи», - розповів «Грошам» художник театру, живописець Федір Александрович.

За курсом 8, це мали бути 125 тисяч доларів. І Ющенко, стверджують майстри-автори, був готовий їх заплатити. Хоча ціну через деякий час начебто «збили»…

Роботу з Івано-Франківської області в столичний театр на Липках майстри перевезли самотужки. Усі ці роки вона стоїть у фойє великої глядацької зали.

«Биструшкін порекомендував нам взяти цей казковий замок», - розповідає «Грошам» заступник директора Київського академічного театру на Липках Олександр Криловецький.

Олександр Биструшкін з 2007-го року - керівник служби гуманітарної політики Секретаріату президента України. За словами майстрів Павлюків, саме Биструшкін вів перемовини з ними і театром. Тобто, виступав таким собі посередником. І розмістити витвір у стінах саме цього театру – його ідея.

З 2008-го року дерев’яна композиція стала частиною інтер’єру театру. Вона не тільки прикрашає заклад, а й заробляє для нього кошти, - функціонально тут буфет.

«В 2013 році він був поставлений на позабалансовий облік», - розповідає «Грошам» Олександр Криловецький.

Тобто, статус дерев'яного «Замку» невизначений і досі. Він і не подарований театру, і не придбаний ним. Точніше, придбаний. Віктором Ющенком, за, як стверджують автори роботи, 50 тисяч доларів. Але з обіцяної суми заплачено лише 10 тисяч, тобто п’ята частина. Як так? З чиєї вини двоє народних майстрів вимушено стали прохачами?

«Ми довіряли. Ми ніколи не думали, що дійде до такого», - розповідає «Грошам» народна майстриня Тамара Павлюк.

Жінка показує фото з Ющенком: «Це ми у нього фотографувалися на дачі, якраз у 2007 році».

Родину Павлюків і родину Ющенків колись пов’язувала любов до мистецтва і легка ненав’язлива дружба, розповідають майстри. Банально, але, як це нерідко буває, розбилась вона об гроші.

«Коли ми перевезли роботу, нам подзвонив Биструшкін і сказав, мовляв, їдьте додому, буде 1 червня презентація, і тоді ви все отримаєте», - розповідає «Грошам» народний майстер Іван Павлюк.

Відтоді минуло вже дванадцять перших червнів, а з авторами роботи так і не розрахувалися. Ті не лише не заробили, а й зазнали збитків.

«Чотири роки праці трьох осіб, ми за цю роботу заплатили кошти працівникам, яких наймали… Десять кубів горіха і дуба разом… Там є пластична різьба…», - розповідає пані Тамара.

Робота унікальна, виготовлена у єдиному екземплярі, зі свідоцтвом про реєстрацію авторського права на неї. Віктор Ющенко – справжній поціновувач мистецтва, не обділив увагою композицію івано-франківських майстрів. Тоді вона оцінювалась експертами в мільйон гривень, і справді того вартувала, кажуть знавці. Питання навіть не в матеріалі, і не в унікальності задумки, а в тому, скільки зусиль і часу було витрачено в ході підготовки.

«Таку унікальну річ ми не можемо точно розрахувати, скільки вона може коштувати, тому що це є поняття домовленостей. От, чотири роки ви б працювали за скільки?», - каже художник театру, живописець Федір Александрович.

Роками родина Павлюків оббиває пороги президентської резиденції у Нових Безрадичах, що під Києвом. За словами Тамари Павлюк, приходили сюди і разом з чоловіком, і кожен окремо, разів двадцять п’ять.

Вони розповідають «Грошам»: не хочуть скандалу, а хочуть справедливості. І питання не стільки у грошах, хоч, звісно ж, і в них, а в тому, що кошти, виручені від продажу цієї композиції, майстри планували витратити на благодійність. Зокрема хотіли збудувати майстерню для навчання школярів. Роками про нездійснену мрію їм тепер нагадує розритий котлован - грошей на продовження будівництва у них немає.

Востаннє з третім президентом України ці двоє майстрів мали розмову два роки тому, телефоном. Тоді Віктор Андрійович нібито поскаржився на своє скрутне матеріальне становище. «Мовляв, я пенсіонер, який отримує 60 тис гривень пенсії, дайте мені спокій, я такий як ви», - розповідає «Грошам» пані Тамара.

Та цікаво, що за версією самого Віктора Андрійовича, він знати не знає родину Павлюків. Відтак, нічого у них не купував, і, відповідно, нічого не винен: «Повідомляємо, що не можемо підтвердити факт особистого знайомства Віктора Ющенка з родиною Павлюків. Стосовно продажу роботи згаданих вами осіб, то ми не можемо підтвердити факт її придбання жодними договорами, стороною яких є президент України Віктор Ющенко або підписаних за його дорученням. У зв'язку з цим ми утримуємося від будь-яких коментарів щодо наявності фінансових зобов'язань у третього президента України перед цими особами, оскільки вони не можуть грунтуватися на жодних фактах».

Тоді як пояснити наявність світлини, на якій, за словами Павлюків, серпень 2007-го року, і вже тоді, мовляв, родина була знайома з третім президентом?

«Душі не чаяли в ньому як в тій людині, яка зробить багато для України», - каже Тамара Павлюк.

Упродовж усіх цих років родина Павлюків не припиняла звертатися в усі можливі інстанції. Але оскільки договір про продаж дерев’яної композиції не укладений, довести свою правоту практично неможливо. Адже виходить, це слово майстрів з села на Прикарпатті проти слова третього президента України.

«Грошам» вдалося поговорити з Олександром Биструшкіним, який, нагадаємо, у той час працював при секретаріаті президента Ющенка і обирав театр для встановлення конструкції. Екс-чиновник не заперечив, що ситуація і придбання дерев’яного твору мали місце. Не заперечував і про суму в 50 тисяч доларів. Єдине, говорить, потрібно було бути… більш наполегливими. І частіше комунікувати саме з ним, а не намагатися вирішити питання через двох Вікторів – Балогу і Ющенка.

«Мені дали гроші - я віддав, а решту я чекав, поки подзвонять, і попитав би що далі робити. Треба було не Віктору Андрійовичу ходити-дзвонити, а треба було мені, коли я там працював, сказати Олександре Павловичу, ви дали завдаток, ми встановили, будь ласка, передайте нам решту, всьо», - розповів він «Грошам».

Екс-чиновник додає: композиція «Замок» якісна і справді ідеально вписалася в інтер'єр театру на Липках, але її готові повернути майстрам: «Якщо їх щось не влаштовує, нехай ідуть, забирають, демонтують, і все, питань нема. Там ніхто не буде заперечувати».

Але не просто повернути, а за умови повернення завдатку у розмірі 10 тисяч доларів. І тут існує невеликий нюанс: на час отримання майстрами авансу, курс долара був – вісім.

Олена Берестенко

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