Міністр подякував службам за роботу і анонсував більше новин за підсумками перевірок.

В Україні позапланово проводять перевірки Територіальних центрів комплектування (військкоматів).

Як повідомив міністр оборони Рустем Умєров, відомство фіксує безліч порушень під час перевірок та працює над тим, щоб системно виправити всі проблеми.

Умєров подякував Службі безпеки України, Державному бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора за роботу.

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"Продовжуємо далі, будуть ще новини", - заявив Умєров.

Масове звільнення воєнкомів - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше Національне агентство з питань запобігання корупції за останні півроку виявило у воєнкомів необґрунтовані активи та ознаки незаконного збагачення на понад 255 мільйонів гривень.

Зокрема, у липні працівники ДБР повідомили про підозру колишньому начальнику Одеського обласного ТЦК Євгену Борисову за незаконне збагачення на понад 188 млн грн та умисне ухилення від несення служби.

11 серпня за результатами перевірки військкоматів президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні буде звільнено всіх керівників обласних територіальний центрів комплектування та соціальної підтримки. Він повідомив про відкриття понад 100 кримінальних проваджень щодо посадовців військкоматів.

Раніше видання TIME писало, що після масштабного звільнення воєнкомів президентом Зеленським як відповідь на корупційні скандали, набір до лав ЗСУ суттєво сповільнився. За даними журналістів, звільнених чиновників також виявилося важко замінити, в тому числі і в силу заплямованої репутації воєнкомів.

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