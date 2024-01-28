Програми базової загальновійськової підготовки скорочено.

На сьогодні українські центри підготовки здатні підготувати до служби у Збройних силах України будь-яку кількість особового складу.

Про це заявив командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк в інтерв'ю "Донбас Реалії". За його словами, наразі за кордоном підготували близько 20% від усіх військовослужбовців, решту навчали в Україні.

"500 тисяч, 100 тисяч, 200 тисяч - як буде визначено законом про мобілізацію, ми готові. На сьогоднішній день, наприклад, ми постійно проводимо відповідні заходи, відбуваються службові наради, де уточнюються фактичні спроможності всіх навчальних центрів, реальний стан інструкторського складу, тому що значна частина задіяна в районах виконання бойових завдань. Але станом на сьогодні ми спроможні будь-яку кількість особового складу навчити", - сказав він.

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Ніколюк зазначив, що раніше програми базової загальновійськової підготовки були розраховані на декілька місяців, однак зараз їх скоригували та зменшили - тепер наголос стоїть на практичній складовій.

"Звичайно, мені як командувачу підготовки хотілося б, щоб було значно більше часу для підготовки особового складу. Щоб всі нюанси, всі тонкощі, які ми враховуємо у ході узагальнення бойового досвіду, щоб їх можна було вкласти в голову кожного військовослужбовця, що в подальшому забезпечить як виконання бойового завдання, так і збереже йому життя. Але ми врахуємо реалії, і тому ті військовослужбовці, які приходять потім до своїх військових частин, в оперативно-тактичні угруповання, там продовжується їхня підготовка безпосередньо перед виконанням бойового завдання. Протягом мінімум 2-3 тижнів, а то й навіть більше від місяця, їх готують безпосередньо до виконання бойових завдань", - пояснив генерал-майор.

Мобілізація 500 тисяч людей до ЗСУ: що відомо

Нагадаємо, що у грудні президент Володимир Зеленський говорив, що військове командування пропонує мобілізувати до лав армії близько 450-500 тисяч людей.

Міністр оборони Рустем Умєров, коментуючи ці слова, сказав, що українські армії необхідно обороняти лінію зіткнення загальною протяжністю близько 3,5 тисяч кілометрів. Тим часом військові у різних інтерв'ю казали про нестачу людей на фронті.

У нещодавному інтерв'ю британському каналу Channel 4 Зеленський сказав, що наразі не бачить необхідності мобілізувати півмільйона людей.

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