Він зазначив, що головне питання, яке всіх турбує – це демобілізація.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки пройшов усі правки до закону про мобілізацію, розповів в ефірі Radio NV народний депутат Роман Костенко.

"Їх розглянули, щось врахували, щось частково. І тепер у нас є ряд дискусійних питань, які ми будемо приводити до загального бачення шляхом комітетських правок. Думаю, найближчим часом їх розглянуть. Тривають дискусії навколо обмежень, зокрема фінансових, водіння транспорту, якщо не став на облік. І головне питання, яке всіх турбує – це демобілізація. Буде вона чи ні", – сказав Костенко.

Він нагадав, що у першому варіанті законопроекту від уряду був пункт про демобілізацію через 36 місяців.

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"Наступний законопроект – це 36 місяців за рішенням ставки. Це всіх обурило, адже виникло питання, чи може Ставка приймати такі рішення. Ні, це має приймати верховний Головнокомандувач. Тому такий формат, він нічого не гарантує. Це питання складне, ми розуміємо, що можуть бути непопулярні політичні рішення. Але ж ми говоримо про збереження країни в довгостроковій перспективі", – зазначив нардеп.

Закон про мобілізацію: що відомо

7 лютого Верховна Рада України проголосувала в першому читанні за урядовий законопроект про мобілізацію. До другого читання проекту закону про мобілізацію нардепи внесли понад 4 тисячі поправок.

За словами голови ВР України Руслана Стефанчука, законопроект про мобілізацію вже пройшов обговорення в Комітеті Верховної Ради і на найближче засідання буде внесений до зали.

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