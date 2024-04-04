Зокрема, найважливішою ціллю війни українці називають відновлення кордонів України, встановлених у 1991 році при проголошенні незалежності України.

Переважна більшість опитаних громадян України підтримує вступ України до НАТО і Європейського Союзу. Втім, більше опитаних вважають головною метою війну.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту 17-21 лютого 2024 року.

У респондентів запитали, яка лише одна ціль війни, яку Україна здатна досягти, є найважливішою.

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Так, 39% вважають, що це продовження війни за повернення всіх земель до кордонів 1991 року, 23% - повноправне членство в НАТО, 19% - замороження конфлікту на нинішніх лініях зіткнення, з метою уникнення подальших втрат серед українців, 11% - повноправне членство в Європейському Союзі. Ще 7% не змогли відповісти.

Разом з тим, в українців запитали, на які дії чи жертви вони особисто готові були б піти, якби знали, що вони безпосередньо допоможуть досягти цієї мети.

Так, 41% - готові на економію та скорочення використання комунальних послуг, зокрема електрики, газу, гарячої води, інтернету, 35% - готові на сплату більшої кількості податків із зарплати, 21% - готові на особисту мобілізацію до ЗСУ або мобілізацію близьких, 10% - на продовження воєнного стану, 2% - на пожертви, фінансова підтримка Збройних сил України. Але 11% не готові на щось йти.

77% опитаних українців вважають, що Україна має стати членом Євросоюзу. Лише 2% відповіли, що Україна має стати членом митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану. Але 15% мали свою думку з цього приводу, а 6% - не змогли відповісти.

При цьому, 32% респондентів вважають, що Україні може знадобитися від 3 до 5 років, щоб стати членом ЄС, 26% - менше 3 років, 15% - більше 10 років, 9% - від 6 до 8 років, 6% - від 9 до 10 років. Лише 3% вважають, що Україна не вступить в ЄС і 9% - не змогли відповісти.

Водночас, 77% українців проголосували би вступ України в НАТО, якби відбувся референдум. Лише 5% проголосували би проти вступу до Альянсу. Ще 15% не голосували би.

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту (IRI) по всій Україні (крім окупованих територій Криму та Донбасу) 17-21 лютого 2024 року. Метод опитування – Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI) – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Всього було опитано n= 2000 жителів України віком 18 років і старше. Отримані дані опитування зважено за регіональними (область проживання та тип населеного пункту) та віковими показниками з використанням даних Державної служби статистики України станом на 1 січня 2022 року. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує ±3,5 відсоткових пункти для повної вибірки. Коефіцієнт досяжності респондентів – 14%.

Опитування було проведено за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, у лютому президент України Володимир Зеленський наголосив, що ключова мета нашої держави на цей рік - не здати українські території і не дозволити Російській Федерації заморозити конфлікт.

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