Парламент скоро може розпочати розглядати законопроект у сесійній залі в другому читанні, вважає один із нардепів.

Триває мобілізація в Україні, і парламентський комітет нацбезпеки, оборони та розвідки завершив розгляд поправок народних депутатів про мобілізацію, але рішення ще не ухвалено.

Про це повідомила народний депутат України, член цього комітету Ірина Фріз у Facebook. "Комітет нацбезпеки, оборони та розвідки завершив розгляд 4269 правок до законопроекту про мобілізацію. Наступного тижня будуть розглянуті комітетські правки, і фактично законопроект до другого читання буде готовий для обговорення вже в сесійній залі Верховної Ради України", - написала вона. Вчора вона повідомляла, що ключовою правкою, яку вдалось виключити, стала норма про обмеження надання консульських послуг без предʼявлення військово-облікових документів.

Народний депутат Роман Костенко не виключає, що Верховна Рада може розпочати розглядати законопроект в сесійній залі у другому читанні в середині квітня.

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Народний депутат України Федір Веніславский, який є членом цього комітету, сказав в коментарі "РБК-Україна", що серед питань, які залишилось допрацювати, - це, зокрема, коректно виписати право на відстрочку від мобілізації загалом, а також - для осіб, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю. Крім того, залишили на кінець питання стимулювання до призову на військову службу і обмеження за неявку до ТЦК.

"Нагадаю, що у початковій версії йшлося про обмеження прав фізичної особи у виїзді за межі України, обмеження прав на керування транспортним засобом, а також про накладення арешту на банківські рахунки та цінності, що зберігаються в банках", - зауважив член комітету.

Він також розповів, що спочатку комітет схилявся до того, щоб залишити на розгляд Ради лише пункт щодо обмеження права на керування транспортним засобом. Але вже під час розгляду самих поправок у нас фактично "відпали" чи не усі перелічені обмеження.

"Тому до цього питання ми маємо повернутись додатково, щоби певні обмеження все-таки зберегти і повністю не поламати концепцію законопроекту", - каже Веніславський.

Він допускає, що, ймовірно, в комітеті надалі будуть обговорювати збереження обмеження на право керувати транспортом за неявку до ТЦК. Веніславський зазначив, що засідання комітету відбудеться орієнтовно в середу або четвер наступного тижня.

У центрі уваги мобілізація - новини, які сьогодні варто прочитати

Як повідомляв УНІАН, у січні 2024 року уряд продав до парламенту доопрацьований законопроект про мобілізацію, бо попередня версія законопроекту була відкликана на доопрацювання.

7 лютого Верховна Рада України проголосувала в першому читанні за урядовий законопроект про мобілізацію. Проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" (реєстраційний номер 10449) підтримало 243 народних депутати (при необхідних мінімум 226). До другого читання до нього було внесено народними депутатами понад 4 тисячі поправок

Раніше комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки відхилив правки щодо бронювання військовозобов'язаних, які отримують певну зарплатню та сплачують податки. Також не підтримав пропозицію, що молоді люди від 18 років могли б бути мобілізовані.

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