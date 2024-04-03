Голова Верховної Ради зазначив, що документ вже пройшов всі обговорення в профільному комітеті.

Законопроект про мобілізацію вже пройшов обговорення в Комітеті Верховної Ради і на найближче засідання буде внесений до зали. Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону.

"Наскільки я поінформований, цей законопроект вже пройшов обговорення в Комітеті Верховної Ради. Зараз готується таблиця порівняльна до другого читання і я дуже сподіваюся, що на найближче засідання цей законопроект буде внесений до зали Верховної Ради", - акцентував Стефанчук.

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Голова Верховної Ради зазначив, що всі розуміють важливість законопроекту про мобілізацію.

"Але ми йдемо, в тому числі, і шляхом не тільки єдиного закону. Президентом було підписано законопроект, який був прийнятий у Верховній Раді про зниження віку мобілізаційного призову з 27 до 25 років. Також, ще один законопроект, який був прийнятий Верховною Радою щодо створення електронного кабінету військовозобов'язаного. Крім того, ще один законопроект, який також встановлює певні гарантії для наших військових. І зараз ми працюємо, фактично, над четвертим законопроектом - це зміни до Закону про мобілізацію, де чітко будуть встановлені критерії справедливості щодо виконання громадянами України свого обов’язку захищати Вітчизну", - підкреслив Стефанчук.

Він додав, що профільний комітет в дуже демократичний спосіб та через складні дискусії все ж таки завершив розгляд.

"Ще раз підкреслюю, я переконаний, що в нас буде потенціал на найближче засідання Ради винести його до зали Верховної Ради", - резюмував Стефанчук.

Мобілізація в Україні - деталі

В Україні знизили граничний призовний вік для мобілізації з 27 до 25 років, відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський. Документ чекав на підпис ще від 30 травня 2023 року, ймовірно через те, що дана норма могла увійти в новий закон про мобілізацію.

Також президент України підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного, в якому серед іншого передбачається автоматичне надання статусу учасника бойових дій.

Варто зазначити, що 7 лютого Верховна Рада України проголосувала в першому читанні за урядовий законопроект про мобілізацію. До другого читання проекту закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" (реєстраційний номер 10449) , народні депутати внесли понад 4 тисячі поправок.

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