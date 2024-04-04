До 4 лютого 2025 року українці, які мали цей статус, повинні пройти ВЛК.

В Україні скасовується статус "обмежено придатний" щодо військових та військовозобовʼязаних. 4 квітня опубліковано відповідний закон № 3621-IX, підписаний президентом Володимиром Зеленським, повідомили у Міністерстві оборони України. При цьому у відомстві дали роз’яснення щодо цих змін.

"Скасування статусу "обмежено придатний" не означає автоматичного переходу до іншого статусу – придатний/непридатний", - наголосили у міністерстві.

Повідомляється, що закон набуває чинності через місяць після опублікування, тобто 4 травня 2024 року.

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Крім того, у Міноборони додали, що громадяни, які мають статус "обмежено придатний", повинні повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) протягом 9 місяців після набрання чинності законом, тобто до 4 лютого 2025 року.

Також сказано, що після набрання законом чинності, уряд має три місяці на прийняття відповідних нормативно-правових актів, які визначають оновлений перелік захворювань для визначення придатності чи непридатності до військовоої служби.

"Після повторного огляду військові, визнані непридатними, будуть звільнені з військової служби, а придатними - продовжать проходити військову службу", - зазначили у Міноборони.

Сказано, що військовозобов’язані, які визнані непридатними, виключаються з військового обліку, а визнані придатними - можуть проходити службу.

Скасування статусу "обмежено придатний" - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський підписав 2 квітня закон щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Йдеться про закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист". 21 березня 2024 року його ухвалила Верховна Рада України.

Крім скасування статусу "обмежено придатний", даним законом передбачена можливість перебування військовослужбовців на лікуванні до 12 місяців, зокрема, за кордоном, без необхідності через чотири місяці особисто проходити військово-лікарську комісію.

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