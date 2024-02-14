Чоловік визнав свою вину.

У Кривому Розі суд покарав чоловіка, який отримав повістку, але ухилився від служби. Його засудили до трьох років позбавлення волі.

Видання ТСН пише, що у вироку Інгулецького районного суду Кривого Рогу Дніпропетровської області зазначено, що 8 серпня 2023 року ВВК визнала чоловіка придатним до служби в армії. Цього ж йому вручили повістку з вимогою 10 серпня прибути на військову службу під час мобілізації.

Водночас чоловік ухилився від призову, а саме на місяць втік, щоб працівники ТЦК його не мобілізували. Під час судового засідання він визнав провину і розкаявся.

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В результаті суд визнав підозрюваного винним за статтею 336 "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з числа резервістів в особливий період" Кримінального кодексу України. Його засудили до трьох років позбавлення волі, але реальний термін замінили на рік умовного.

Ухилення від мобілізації в Україні - останні новини

Верховна Рада 7 лютого в першому читанні підтримав проект закону про мобілізацію, в якому прописано посилення мобілізаційних заходів, а такде йдеться про покарання за ухилення від служби.

9 лютого стало відомо, що ТЦК та СП під час мобілізації та воєнного стану працюватимуть цілодобово. Радник голови ОПУ Михайло Подоляк повідомив, що рішення прийнято, щоб позбутися від розриву з подіями на фронті.

Крім того, перший заступник голови Національної поліції України-керівник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідз заявив, що військовозобов'язані, які отримали умовні терміни покарання за ухилення від військової служби, і надалі підлягають мобілізації, а за повторне ухилення порушник отримає реальний термін.

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