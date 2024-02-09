Нововведення необхідно для правильно побудованої логістики підготовки людей, які підуть на ротації.

Для того, щоб позбутися розриву з подіями на фронті, Кабмін пішов на зустріч ТЦК і тепер вони можуть вибудовувати свою роботу за цілодобовим графіком.

Що означає розширення Кабміном повноважень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які тепер можуть працювати цілодобово, пояснив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Ми ж говорили про це постійно, що потрібно точно розуміти, яка кількість людей необхідна для того, щоб вона пройшла відповідні тренування, відповідну психологічну підготовку для того, щоб можна було забезпечити процеси ротації. А це питання не одного тижня та дня, коли ти береш людей, формуєш певні тренувальні бази, насичуєш людьми. Таким чином це буде займати проміжок часу місяць-два-три для того, щоб люди і функціонально, і психологічно були готові до роботи на передньому краю. І це все треба інакше вибудовувати", - акцентував Подоляк.

Він зазначив, що цілодобовий графік роботи дозволить позбутися розриву з фронтом по таймінгу, адже війна "не має перерви на обід".

"На мій погляд, Кабінет міністрів йде назустріч ТЦК, що треба вибудовувати роботу не так, щоб вони працювали з 9 до 18 дня. Тому що війна не має перерви на обід, певного таймінгу. Для того, щоб позбутися того, що тут працюють в певний час, а на фронті знаходяться постійно 24 на 7. Для того, щоб цього розриву не було і було правильно побудовано логістику підготовки людей, які підуть на ротації, доукомплектації, потрібно, щоб ТЦК працювали трошки інакше", - підкреслив радник керівника Офісу президента.

Подоляк додав, що нововведення стосується як регламенту роботи територіальних центрів комплектування, так і таймінгу роботи ТЦК. "До речі, це стосується і кадрових змін, які відбувались та відбуваються в ТЦК, і, безумовно, регламенту роботи і таймінгу роботи ТЦК. Це буде правильно",-зазначив він.

Нові правила роботи ТЦК: що відомо

Як повідомляв УНІАН, Кабмін розширив повноваження ТЦК і СП та вирішив, що вони можуть цілодобово проводити медогляди та психологічні обстеження ВЛК військовозобовʼязаних та резервістів.

Відповідні зміни були внесені до Положення про ТЦК та СП, яке передбачає, що під час проведення мобілізації або під час дії правового режиму військового стану ТЦК надається право цілодобово виконувати певні дії.

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