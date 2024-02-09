Загалом розслідували понад 150 проваджень за ухилення від мобілізації.

На Чернігівщині у 2023 році розслідувалося 152 провадження за фактами ухилення від призову на військову службу. Про це повідомили в Чернігівській ОВА.

Згідно з інформацією, в частині кримінальних проваджень обвинувальні акти не передавалися до суду. Це зумовлено тим, що після внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань особи прибули для проходження військової служби.

Також у минулому році суди ухвалили 53 обвинувальні вироки, якими осіб, які ухилилися від призову, засуджено до кримінальних покарань. У частині з них засуджених було звільнено від відбування покарання зі встановленням іспитового строку.

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Водночас, як повідомляє Чернігівська обласна прокуратура, такі заходи не спонукали винних до виконання обов’язку щодо захисту держави. Тож наразі прокурори займають принципову позицію щодо застосування до обвинувачених за ст. 336 Кримінального кодексу осіб реальної міри покарання.

З другого півріччя минулого року суди області ухвалили 12 вироків, у 7 з яких осіб засуджено до покарання у виді позбавлення волі.

Ухилення від мобілізації: інші справи

Мешканець Закарпаття відмовився від мобілізації через "поганий стан здоров'я", хоча після проходження ВЛК був визнаний обмежено придатним. Чоловіка засудили до п’яти років ув’язнення. Втім, від відбування покарання його суд звільнив, призначивши три роки іспитового терміну.

Схожа історія сталася на Сумщині – там обмежено придатного чоловіка засудили до 3 років позбавлення волі за ухилення від мобілізації. На думку чоловіка, медична комісія необʼєктивно оцінила стан його здоровʼя, не врахувала стан його хребта.

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