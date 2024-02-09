Йдеться, зокрема про організацію проведення медоглядів та психологічних обстежень ВЛК військовозобовʼязаних та резервістів.

Кабінет міністрів України вніс зміни до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, передбачивши їх цілодобову роботу під час воєнного стану та мобілізації.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук. Він зазначив, що внесено було зміни до Положення про ТЦК та СП. Так, під час проведення мобілізації та/або під час дії правового режиму воєнного стану передбачене надання територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки права цілодобово проводити ряд дій.

Йдеться про розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень відповідно до Кодексу України про адмінправопорушення; організацію з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями військовозобовʼязаних і резервістів (для районних ТЦК та СП).

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Також йдеться про ведення персонально-якісного обліку призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, обліку транспортних засобів, що підлягають передачі Збройним силам України та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час.

Мобілізація в Україні: останні новини

Нагадаємо, 6 лютого Верховна Рада продовжила загальну мобілізацію та дію воєнного стану в Україні до 13 травня цього року.

Раніше в Сухопутних військах Збройних сил України відповіли, чи мають українські блогери, які активно займаються волонтерством, йти до територіальних центрів комплектування та соцпідтримки.

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