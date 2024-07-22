Начальник штабу бригади НГУ "Азов" Богдан Кротевич подав до суду на Державне бюро розслідувань після того, як в установі не порушили справу проти колишнього командувача Об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля.
У своєму Telegram-каналі Кротевич пояснив, що 27 червня отримав від ДБР відповідь щодо його заяви проти Юрія Содоля. Там заявили, що додатуть її до справи щодо транскордонного прориву окупантів у Харківській області.
"Це значить, що ДБР порушує закон і робить це максимально зухвало. Це фактично навмисна бездіяльність, а для себе їхній лист я переклав як "привіт, Богдане, нам пох*й на тебе і на закон України, живи з цим"", – написав військовий.
Він також зазначив, що ДБР не викликало його давати свідчення, хоча він сам просив викликати його як свідка. У цьому звʼязку 4 липня Богдан Кротевич подав скаргу на ДБР, аби в установі порушили справу проти Содоля і розпочали розслідування.
Зазначається, що суддя призначила розгляд справи попри те, що 10 липня мала йти у відпустку. При цьому, коли адвокати Кротевича домоглися нового авторозподілу суддів, розгляд було призначено вже на 19 серпня, при тому що новий суддя мав іти у відпустку 15 липня.
"Ці дії, а також спілкування різних людей та деякі дзвінки ясно дали мені зрозуміти, що є вказівка зверху "не давати хід цій справі"", – пише військовий.
За його словами, хоча Юрія Содоля і було звільнено, його "поплічники" зараз роблять "усе, щоб прикрити свого очільника".
"Наскільки мені відомо, в морській піхоті тиждень було "полювання на відьом", щоб ніхто нічого поганого про "колишнього" не сказав", – сказав Кротевич, додавши, що командири "різних бригад різних відомств" виступили із готовністю свідчити проти Содоля.
Повний допис Богдана Кротевича читайте нижче.
Що передувало
Як відомо, у червні президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення зняти з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля, призначивши на його місце бригадного генерала Андрія Гнатова.
Зеленський не називав причин такого рішення, але у ЗМІ писали, що незадовго до кадрових перестановок начальник штабу бригади Нацгвардії "Азов" Богдан Кротевич звернувся до ГБР зі скаргою на Содоля, де звинуватив його в низці помилок, починаючи з часів оборони Маріуполя у 2022 році.
Згодом УП писало, що Державне бюро розслідувань перевірить дії генерал-лейтенанта Юрія Содоля під час його командування обороною Харківського напрямку та ті факт, на які у своїй заяві вказав начальник штабу бригади "Азов" Національної гвардії Богдан Кротевич.