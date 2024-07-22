Військовий зазначив, що ДБР не викликало його давати свідчення, хоча він сам просив викликати його як свідка.

Начальник штабу бригади НГУ "Азов" Богдан Кротевич подав до суду на Державне бюро розслідувань після того, як в установі не порушили справу проти колишнього командувача Об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля.

У своєму Telegram-каналі Кротевич пояснив, що 27 червня отримав від ДБР відповідь щодо його заяви проти Юрія Содоля. Там заявили, що додатуть її до справи щодо транскордонного прориву окупантів у Харківській області.

"Це значить, що ДБР порушує закон і робить це максимально зухвало. Це фактично навмисна бездіяльність, а для себе їхній лист я переклав як "привіт, Богдане, нам пох*й на тебе і на закон України, живи з цим"", – написав військовий.

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Він також зазначив, що ДБР не викликало його давати свідчення, хоча він сам просив викликати його як свідка. У цьому звʼязку 4 липня Богдан Кротевич подав скаргу на ДБР, аби в установі порушили справу проти Содоля і розпочали розслідування.

Зазначається, що суддя призначила розгляд справи попри те, що 10 липня мала йти у відпустку. При цьому, коли адвокати Кротевича домоглися нового авторозподілу суддів, розгляд було призначено вже на 19 серпня, при тому що новий суддя мав іти у відпустку 15 липня.

"Ці дії, а також спілкування різних людей та деякі дзвінки ясно дали мені зрозуміти, що є вказівка зверху "не давати хід цій справі"", – пише військовий.

За його словами, хоча Юрія Содоля і було звільнено, його "поплічники" зараз роблять "усе, щоб прикрити свого очільника".

"Наскільки мені відомо, в морській піхоті тиждень було "полювання на відьом", щоб ніхто нічого поганого про "колишнього" не сказав", – сказав Кротевич, додавши, що командири "різних бригад різних відомств" виступили із готовністю свідчити проти Содоля.

Повний допис Богдана Кротевича читайте нижче.

Що передувало

Як відомо, у червні президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення зняти з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля, призначивши на його місце бригадного генерала Андрія Гнатова.

Зеленський не називав причин такого рішення, але у ЗМІ писали, що незадовго до кадрових перестановок начальник штабу бригади Нацгвардії "Азов" Богдан Кротевич звернувся до ГБР зі скаргою на Содоля, де звинуватив його в низці помилок, починаючи з часів оборони Маріуполя у 2022 році.

Згодом УП писало, що Державне бюро розслідувань перевірить дії генерал-лейтенанта Юрія Содоля під час його командування обороною Харківського напрямку та ті факт, на які у своїй заяві вказав начальник штабу бригади "Азов" Національної гвардії Богдан Кротевич.

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