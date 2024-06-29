ДБР перевірить дії генерала Содоля під час наступу РФ на Харківщину, - ЗМІ

Перевірять всі інші факти, на які вказав начальник штабу бригади "Азов" Національної гвардії Богдан Кротевич.

Державне бюро розслідувань перевірить дії генерал-лейтенанта Юрія Содоля під час його командування обороною Харківського напрямку. Крім того, перевірять всі інші факти, на які вказав начальник штабу бригади "Азов" Національної гвардії Богдан Кротевич.

Як повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в правоохоронних органах, ДБР відповіло Кротевичу, що його заяву за фактами можливого перевищення службових повноважень та некомпетентного командування військами з боку командуючого ОСУВ "Хортиця" Юрія Содоля розглянуто.

За результатами опрацювання, заяву Кротевича приєднали до матеріалів фактової кримінальної справи щодо обставин прориву російськими військовими кордону в Харківській області, в якій, серед іншого, надається правова оцінка діям військового командування ОСУВ "Хортиця" під час планування та проведення оборонних операцій на ввіреному напрямку.

Відео дня

В ДР пообіцяли Кротевичу, що викладені ним обставини будуть перевірені. Втім, Кротевич у соцмережі Х написав, що "відповідю ДБР не задоволений".

"Далі вже робота адвокатів... Військових прошу не боятись давати свідчення ( в тому числі непублічні), ми не відступимося", – зазначив Кротевич.

Справа генерала Содоля

24 червня 2024 року стало відомо, що президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення зняти з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля. На його місце призначили бригадного генерала Андрія Гнатова.

Цьому передувала заява "азовця" Кротевича із закликом провести розслідування щодо командувача Об'єднаних сил ЗСУ керівника ОСУВ "Хортиця" генерал-лейтенанта Юрія Содоля. Коментуючи зняття Содоля з посади, екс-речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов зауважив, що інформація, яка вилилася в широкий загал, є лише "верхівкою айзберга".

Видання The Washington Post змогло отримати доступ до тексту цієї скарги і дізналося, в чому саме Кротевич звинувачує генерала. Як слідує з тексту скарги, Кротевич звинуватив Содоля в низці помилок, починаючи з часів оборони Маріуполя у 2022 році.

Вас також можуть зацікавити новини: