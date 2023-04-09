Вони назвали гривні "фантиками" і заявили "слава Росії".

Двоє "ждунів" з Дніпра заявили, що чекають приходу Росії. Вони заявили, мовляв, місто ніколи не було українським і назвали гривні "фантиками". А ще чоловіки не розуміють, чому їм доведеться публічно просити вибачення.

Своїми проросійськими поглядами громадяни поділилися під час прямої трансляції в TikTok. Один з чоловіків заявив: "України не було — була Київська Русь. Не був ніколи Дніпро Україною".

Потім у чаті запитали, коли будуть вибачення. Але, на думку "ждуна", йому нема за що просити вибачення. А за мить він назвав гривні "фантиками" і сказав, мовляв, "не тримає" національну валюту.

Відео дня

В кінці відрізка прямої трансляції у відповідь на повідомлення "Слава Україні" житель Дніпра заявив: "Ні, це Росії слава. Ми з Дніпропетровська, ми — росіяни. Так, слава Росії".

Як заявили в чаті, чоловікам варто чекати приходу правоохоронців. За прославляння ворога їм може загрожувати кримінальна відповідальність.

Антиукраїнські заяви громадян: остання інформація

Мешканка Закарпаття запропонувала відокремити область від держави. За словами жінки, Україна "не дала їй нічого, крім паспорта".

У прифронтовій Красногорівці 1 квітня чоловік у відповідь на вітання " Слава Україні" заявив: "Ні. Я росіян більше люблю... Я з Росії". При цьому "ждун " прийшов отримувати допомогу від українських волонтерів.

Один з відпочиваючих в Буковелі 3 квітня назвав бойового медика, який прибув на реабілітацію, "лошарою" і "провокатором". Він також заявив: "Їдь у свій Бахмут, чого ти тут сидиш?". Пізніше були опубліковані відео з вибаченнями.

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