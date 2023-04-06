Жінка обурилася, що їй роблять зауваження щодо української мови, і вибухнула "ідеями".

Українка публічно запропонувала "відділити Закарпаття від України", а воїнів із регіону повернути з фронту.

Як повідомляє Телеграм-канал "Реальна війна", про це жінка заявила в обурливому відеозверненні, відповідаючи на критику українців.

"Дуже мені гарно ці українці пишуть, мовляв: "Ти зростала на українських піснях, чому ти українською не говориш?". Гарне питання, я відповіла б, але маю дуже прекрасну і довгу відповідь: бо я в рот *бала Україну вашу. Знаєте чому? Бо мені Україна, крім українського паспорта, не дала нічого", - заявила опальна жінка.

Вона заявила, що в рідному Закарпатті нібито не може знайти роботи, а всі заводи та фабрики побудували нібито іноземці. Тому закарпатці їдуть на роботу в Чехію.

Після запального спічу українка заявила, що Закарпаття взагалі треба "відділити від України". Задля цього вона пропонує створити петицію.

"Складаємо, нах*й, петицію й*бану і відділяємо Закарпаття від України. А закарпатських хлопців з фронту повертаємо додому. Тоді я хочу бачити, хто буде на цій війни себе роз'*обувати", - заявила українка.

На останок жінка заявила, що "ніхто не скаржився за чехо-словаків", а "погано стало, коли ми пішли під Україну".

Як зазначає канал, СБУ інформацією про цю "ініціаторку відділення Закарпаття" вже володіє.

"Тож тут два варіанти - або її "лагідно українізують", або згідно закону за сепаратизм та заклики до повалення державного устрою їй загрожує від 5 років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Схожі інциденти

На жаль, ватні інциденти з українцями відбуваються систематично. Кілька місяців тому українка, яка мешкає в Івано-Франківську, заявила, що Росія точно переможе та пояснила, що просто "думає реалістично". Однак позиція дівчини щодо війни різко змінилася, коли її прямий ефір став резонансним. За лічені години вона записала відеозвернення з вибаченнями.

Згодом ще одна 21-річна українка заявила, що народитися в Україні - її найбільша помилка. Водночас Росію вона дуже любить, і мова країни-окупанта їй дається краще, ніж рідна.

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