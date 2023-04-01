Чоловік заявив, що родом з Донецька і йому там подобається.

У Красногорівці в черзі за українською гуманітарною допомогою викрили так званого "ждуна" - місцевого, який симпатизує злочинам Росії.

Військовий ЗСУ привітав чоловіка слоганом "Слава Україні", але той різко помахав головою і з посмішкою сказав: "Ні". "Я росіян більше люблю... Я з Росії", - зізнався він і різко пішов убік.

На запитання захисника, навіщо тоді він стоїть за українською гуманітаркою, той відповів: "Я блатний...".

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Далі чоловік заявив, що сам з Донецька, в окупованому місті у нього нібито три квартири, у нього там "все нормально".

При цьому "ждун" додав, що "ні проти українців, ні проти росіян": "Я за мир".

Війна в Україні - останні новини

Згідно з даними Генштабу, Росія продовжує наступати на чотирьох напрямках - на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському. Найінтенсивніші бої тривають за Білогорівку, Бахмут, Авдіївку та Мар'їнку.

Разом з тим, днем раніше, у ЗСУ констатували зниження активності росіян на Авдіївському напрямку - там ворог використав майже всі свої резерви, проте тепер росіяни перекидають сили з півдня.

За спостереженнями Інституту вивчення війни, українські сили відновили свої позиції навколо Бахмута. Окупанти продовжили штурм міста Бахмут і провели безуспішні наступальні дії на північний захід від міста в районі Оріхово-Василівки.

Однак заступник Міністра оборони Ганна Маляр повідомила вранці 1 квітня про незначних змінних успіхах РФ у битві за Бахмут. Ворог намагається просуватися до центральної частини міста, на окремих ділянках має незначні змінні успіхи. Але захопити місто не може.

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