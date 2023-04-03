"Воїн" з Буковеля вибачився перед ЗСУ / скриншот

Чоловік, який ганебно "наїхав" на бойового медика в Буковелі, вибачився і перед ним, і перед ЗСУ. Чоловіки потисли один одному руки та домовилися, що відпочивальник почне вчити українську мову.

Як повідомив сам військовий у своєму блозі, відпочивальник вибачився перед ним у готельному номері в присутності поліції та військових. При цьому його попросили, щоб вибачення були щирими, а не формальними "для камери".

"Я розмовляв, я хотів вибачитися, але ситуація так спричинилася, що було важко. Поки не приїхали ви (поліцейські - УНІАН) та цю ситуацію не врегулювали. Я вибачаюся перед вами та перед ЗСУ за те, що я сказав про Бахмут. Олександре, вибач за нашу розмову і ситуацію. Я не хотів нікого образити, тим більше військових", - зазначив чоловік.

Воїн зауважив, що він пробачає, і побажав відпочивальнику та його сім'ї вивчати рідну мову. На це відпочивальник ствердно кивнув головою. На іншому відео видно, як чоловіки разом позують на камеру, підтверджуючи примирення.

Читайте також:
У Мощуні на Київщині собака на прогулянці знайшов гранату (фото)
У Мощуні на Київщині собака на прогулянці знайшов гранату (фото)
На Тернопільщині пацієнти втратили зір після ін'єкції, декому довелося видаляти очі (відео)
На Тернопільщині пацієнти втратили зір після ін'єкції, декому довелося видаляти очі (відео)
У Білій Церкві через вибух біля будинку загинув чоловік: в поліції озвучили попередню версію
У Білій Церкві через вибух біля будинку загинув чоловік: в поліції озвучили попередню версію
Побиття попами військового у Хмельницькому: у поліції пояснили затримання захисника України
Побиття попами військового у Хмельницькому: у поліції пояснили затримання захисника України
У Харківській області на власному подвір'ї на вибуховому пристрої підірвався чоловік
У Харківській області на власному подвір'ї на вибуховому пристрої підірвався чоловік

Скандал в Буковелі

У Буковелі відпочивальник "наїхав" на бойового медика, що проходить реабілітацію. Захисник України приїхав на терапію з Бахмута - найгарячішої точки нашого фронту.

Чоловік також назвав захисника України "лошарою" і "провокатором". Сам боєць розповів, що його не вперше ображають. Також уточнив, що на психологічну реабілітацію у Буковель його відправила держава.

Але на цьому скандал не закінчився: дружина відпочивальника, який ображав медика, вирішила заступитися за чоловіка. Каже, що конфлікт почався "через російську мову", з приводу якої військовий і нібито зробив зауваження.

Вас також можуть зацікавити новини: