Він зауважив, що нібито хотів відразу попросити пробачення, але конфлікт зайшов надто далеко.

Чоловік, який ганебно "наїхав" на бойового медика в Буковелі, вибачився і перед ним, і перед ЗСУ. Чоловіки потисли один одному руки та домовилися, що відпочивальник почне вчити українську мову.

Як повідомив сам військовий у своєму блозі, відпочивальник вибачився перед ним у готельному номері в присутності поліції та військових. При цьому його попросили, щоб вибачення були щирими, а не формальними "для камери".

"Я розмовляв, я хотів вибачитися, але ситуація так спричинилася, що було важко. Поки не приїхали ви (поліцейські - УНІАН) та цю ситуацію не врегулювали. Я вибачаюся перед вами та перед ЗСУ за те, що я сказав про Бахмут. Олександре, вибач за нашу розмову і ситуацію. Я не хотів нікого образити, тим більше військових", - зазначив чоловік.

Воїн зауважив, що він пробачає, і побажав відпочивальнику та його сім'ї вивчати рідну мову. На це відпочивальник ствердно кивнув головою. На іншому відео видно, як чоловіки разом позують на камеру, підтверджуючи примирення.

Скандал в Буковелі

У Буковелі відпочивальник "наїхав" на бойового медика, що проходить реабілітацію. Захисник України приїхав на терапію з Бахмута - найгарячішої точки нашого фронту.

Чоловік також назвав захисника України "лошарою" і "провокатором". Сам боєць розповів, що його не вперше ображають. Також уточнив, що на психологічну реабілітацію у Буковель його відправила держава.

Але на цьому скандал не закінчився: дружина відпочивальника, який ображав медика, вирішила заступитися за чоловіка. Каже, що конфлікт почався "через російську мову", з приводу якої військовий і нібито зробив зауваження.

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