Дитина була на узбережжі Дніпра в очереті, зазначили у поліції.

У Дніпрі весь особовий склад місцевої поліції, рятувальники, кінологи, працівники аеророзвідки, курсанти університету внутрішніх справ та волонтери майже добу шукали зниклого 9-річного хлопчика на ім’я Іван.

Хлопчика знайшли на узбережжі Дніпра в очереті живим та здоровим, його передали батькам, повідомила у суботу, 8 квітня, Національна поліція України у Telegram. "Було відпрацьовано узбережжя Дніпра на вул. Маршала Малиновського та просп. Мануйлівського. Поліцейські перевірили двори будинків, недобудови та всю територію, прилеглу до місця зникнення дитини", - зазначили у поліції.

Правоохоронці додали, що було відпрацьовано відео з камер спостереження, а також працівники відділу аеропідтримки оглянули територію за допомогою дрона.

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На початку лютого журналісти дізналися, що у Святошинському районі Києва за адресою вул. Якуба Коласа, 29 чоловік погрожував викинути з балкона багатоповерхівки свою 3-місячну доньку. Можливо, зловмисник перебував під дією заборонених речовин.

У чоловіка вдалося забрати дитину. Дівчинку оглянули медики й повідомили, що її стан задовільний.

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